從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用

金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，居民期盼多年的社區活動中心落成啟用，上午啟用典禮在熱鬧舞獅、大鼓與鄉親掌聲中揭開序幕，許多居民一早便到場見證這項重要建設，不少人形容「就像家裡辦喜事」，期待已久的社區新據點終於正式啟用。

這座塔后社區活動中心為地上二層樓鋼筋混凝土建築，建築面積264.3平方公尺，由金湖鎮公所發包興建，總工程經費約2853萬元，整合縣府社會處、城鄉處補助款、議員建議款及鎮公所經費共同完成。館內規劃多功能活動空間、會議教室及共餐廚房等設施，未來將提供長者關懷、親子活動、藝文課程、社區會議及共餐服務使用。

縣長陳福海表示，活動中心順利落成凝聚了地方各界多年努力與支持，從規劃到興建過程並不容易，需要整合各方資源、克服不少挑戰。他特別感謝塔后社區發展協會理事長陳秀嵐、前縣長楊鎮浯、金湖鎮公所、縣議會及縣府相關單位共同促成這項建設。

陳福海指出，社區活動中心不只是居民休閒聚會場所，更是推動長照服務、社區關懷與世代共融的重要基地，希望未來能充分發揮功能，成為金門建構在地長照及永續社區的重要支柱。

金湖鎮長陳文顧表示，活動中心提供居民安全舒適的活動環境，未來將持續推動終身學習、文化交流及社區福利服務，透過整合資源，讓社區照顧網絡更加完善。

鎮民代表會主席蔡乃靖也透露，過去社區志工準備共餐時，經常擠在狹小空間裡忙進忙出，「煮完飯往往已經全身濕透」，如今有了完善廚房設備與寬敞空間，不僅改善服務環境，也讓志工能更安心投入社區照顧工作。

身為塔后媳婦的縣議員吳佩雯難掩喜悅表示，今天懷著特別興奮與感動的心情參與典禮，這不只是建築物的完成，更是塔后鄉親多年共同努力的成果。她形容，看見家鄉一天天進步、居民生活品質持續提升，就是最大的幸福；而塔后鄉親等了幾十年，終於迎來設備完善、空間舒適的活動中心，令人十分感動。

塔后社區發展協會理事長陳秀嵐則感謝各界支持與協助，強調活動中心未來將成為地方服務的重要據點，持續依據居民需求規劃更多活動與照顧服務，讓社區關懷能量持續扎根。議員王秀玉也肯定陳秀嵐長年投入社區事務、積極爭取資源，讓塔后擁有這座嶄新的活動中心，為地方發展再添重要里程碑。

塔后社區發展協會理事長陳秀嵐則感謝各界支持與協助，強調活動中心未來將成為地方服務的重要據點，持續依據居民需求規劃更多活動與照顧服務，讓社區關懷能量持續扎根。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮塔后社區活動中心今天正式落成啟用，包括金門縣長陳福海、金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、社區發展協會理事長陳秀嵐等人一起主持揭牌啟用並與到場貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，居民期盼多年的社區活動中心正式落成啟用，包括金門縣長陳福海（右三）、金湖鎮長陳文顧（右四）、代表會主席蔡乃靖（右一）、社區發展協會理事長陳秀嵐（右二）等人一起主持揭牌啟用。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，啟用典禮在熱鬧舞獅與鄉親掌聲中揭開序幕，縣長陳福海與理事長陳秀嵐一起致贈紅包給表演團體。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮塔后社區活動中心今天正式落成啟用，金門縣長陳福海致詞時表示，社區活動中心不只是居民休閒聚會場所，更是推動長照服務、社區關懷與世代共融的重要基地，希望未來能充分發揮功能，成為金門建構在地長照及永續社區的重要支柱。記者蔡家蓁／攝影