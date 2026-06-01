從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用
金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，居民期盼多年的社區活動中心落成啟用，上午啟用典禮在熱鬧舞獅、大鼓與鄉親掌聲中揭開序幕，許多居民一早便到場見證這項重要建設，不少人形容「就像家裡辦喜事」，期待已久的社區新據點終於正式啟用。
這座塔后社區活動中心為地上二層樓鋼筋混凝土建築，建築面積264.3平方公尺，由金湖鎮公所發包興建，總工程經費約2853萬元，整合縣府社會處、城鄉處補助款、議員建議款及鎮公所經費共同完成。館內規劃多功能活動空間、會議教室及共餐廚房等設施，未來將提供長者關懷、親子活動、藝文課程、社區會議及共餐服務使用。
縣長陳福海表示，活動中心順利落成凝聚了地方各界多年努力與支持，從規劃到興建過程並不容易，需要整合各方資源、克服不少挑戰。他特別感謝塔后社區發展協會理事長陳秀嵐、前縣長楊鎮浯、金湖鎮公所、縣議會及縣府相關單位共同促成這項建設。
陳福海指出，社區活動中心不只是居民休閒聚會場所，更是推動長照服務、社區關懷與世代共融的重要基地，希望未來能充分發揮功能，成為金門建構在地長照及永續社區的重要支柱。
金湖鎮長陳文顧表示，活動中心提供居民安全舒適的活動環境，未來將持續推動終身學習、文化交流及社區福利服務，透過整合資源，讓社區照顧網絡更加完善。
鎮民代表會主席蔡乃靖也透露，過去社區志工準備共餐時，經常擠在狹小空間裡忙進忙出，「煮完飯往往已經全身濕透」，如今有了完善廚房設備與寬敞空間，不僅改善服務環境，也讓志工能更安心投入社區照顧工作。
身為塔后媳婦的縣議員吳佩雯難掩喜悅表示，今天懷著特別興奮與感動的心情參與典禮，這不只是建築物的完成，更是塔后鄉親多年共同努力的成果。她形容，看見家鄉一天天進步、居民生活品質持續提升，就是最大的幸福；而塔后鄉親等了幾十年，終於迎來設備完善、空間舒適的活動中心，令人十分感動。
塔后社區發展協會理事長陳秀嵐則感謝各界支持與協助，強調活動中心未來將成為地方服務的重要據點，持續依據居民需求規劃更多活動與照顧服務，讓社區關懷能量持續扎根。議員王秀玉也肯定陳秀嵐長年投入社區事務、積極爭取資源，讓塔后擁有這座嶄新的活動中心，為地方發展再添重要里程碑。
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