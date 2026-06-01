快訊

整理包／輝達GTC大會登場 黃仁勳演講重點一次看

專訪／苗可麗捧3千萬現金買房！看破「養兒防老」：女兒沒義務照顧我

歡迎輝達落腳北士科！北市府晚間點亮台北101 「點燈字樣曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

海委會表揚海域管理貢獻者 管碧玲籲地方挹注齊護海

中央社／ 高雄1日電

6月1日是世界珊瑚日，海委會今天表揚對海域環境管理、海污防治等有貢獻的地方政府及民間團體與個人；主委管碧玲呼籲各縣市政府持續挹注海洋資源、提升在地守護量能。

今天適逢6月1日「世界珊瑚日」，海洋委員會舉行「全國海洋環境管理考核暨淨海大聯盟頒獎典禮」，表彰對台灣海域環境管理、海洋污染防治及海廢清除工作有傑出貢獻的地方政府、民間團體與個人。管碧玲到場勉勵獲獎人員，感謝大家長期投入海洋環境管理與淨海工作，讓台灣海洋環境持續朝向更乾淨、更健康、更具韌性方向邁進。

管碧玲表示，海洋是維持全球水循環與生命營養根源，應捨棄以人為中心的「實用主義」，轉而採取「海洋觀點」反思人類行為，以謙卑與敬畏之心履行海洋保育的天然義務；針對海委會成立至今保育預算仍顯侷促現狀，未來將爭取更多資源，藉以應對日益迫切的海洋環境挑戰。

面對「財劃法」變動，導致明年中央補助地方保育經費減逾新台幣8000萬元的困境，應由地方統籌分配款項支出，管碧玲特別呼籲各縣市政府持續挹注海洋資源並提升在地量能，共同承接守護蔚藍家園的使命，讓海洋環境在穩健資源支持下邁向永續。

海保署今天發布新聞稿指出，全台19個臨海縣市不僅深化日常監測與演練，更導入多項尖端科技與循環經濟模式，展現守護藍色國土實力，例如，台中市升級「化學品應變智慧聯防體系」結合AI預測；新北市擴大「空海一體」淨海模式，利用無人機偵測並派遣無人船精準清除；台南市則推動智慧海灘AI監控與海上掃地機器人等。

這次「環保艦隊與潛海戰將績優」頒獎儀式也同步表彰，第一線辛勤清理海廢的漁民、背後推手漁會及安檢所，以及各地潛水員與潛水團隊，包含績優環保艦隊43艘、協助推動海洋環境工作的幕後推手區漁會與安檢所11組、潛海戰將團體與個人15組。

管碧玲 海委會

延伸閱讀

日菲啟動EEZ談判 外交部盼共同探討海洋永續發展

全球需求升溫 挪威仍選擇減少捕撈 在台灣熱銷背後所蘊藏的永續思維

南韓擴大申請泥灘世界遺產 守護生態及傳統面貌

400人衝宜蘭烏石港熱血淨灘　萬豪號召全台飯店夥伴守護海洋

相關新聞

高雄市微型保險納保年齡放寬至70歲 7千名弱勢長輩受惠

高雄市率先制定「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」，針對意外死亡及意外失能的弱勢市民提供保險理賠。高市議會今天三讀通過修正案，納保年齡上限從65歲提高至70歲，預估會有近7千名符弱勢長輩受惠，擴大社會安全保障網。

從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用

金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，居民期盼多年的社區活動中心落成啟用，上午啟用典禮在熱鬧舞獅、大鼓與鄉親掌聲中揭開序幕，許多居民一早便到場見證這項重要建設，不少人形容「就像家裡辦喜事」，期待已久的社區新據點終於正式啟用。

金門百大文化基地進駐旅運中心 下船就能看見不一樣的金門

金廈小三通現在最夯，當旅客踏進金門港旅運中心，迎面而來的不再只有往返兩岸的船班資訊，而是一幅幅洋樓、聚落與老街交織而成的文化風景。

高雄推智慧號誌 降低等紅燈曝曬時間

高雄夏季氣溫動輒飆破卅度，機車族與行人在路口停等期間易長時間曝曬，產生不適，高市府近日宣布將運用交通流量偵測器（ＶＤ）及大數據車流軌跡分析，選定號誌周期超過二百秒、且具連鎖控制特性的幹道路廊進行優化，縮短紅燈停等時間，規畫自五月下旬至八月期間，每日上午九點至下午四點半實施。

前鎮區登革熱病媒蚊指數高 高市衛生局擴大張掛黃色「警戒旗」

高雄市前鎮區5月23日發生今年首例本土登革熱疫情，高市衛生局連續10日施掛捕蚊燈，共捕獲320隻成蚊、查獲104個陽性容器，考量發生社區及周邊病媒蚊密度高，已於二聖、三多路及嘉陵街廟宇等處插立「登革熱警戒旗」，提醒周邊民眾提高警覺及加強防疫。

小琉球美人洞6月8日啟動護蟹交管 志工籲減速降路殺

每年5至9月是小琉球陸蟹釋幼期，今年「美人洞生態廊道徒步區」護蟹交管將於6月8日至8月31日間實施。護蟹志工提醒，紫地蟹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。