海委會表揚海域管理貢獻者 管碧玲籲地方挹注齊護海

6月1日是世界珊瑚日，海委會今天表揚對海域環境管理、海污防治等有貢獻的地方政府及民間團體與個人；主委管碧玲呼籲各縣市政府持續挹注海洋資源、提升在地守護量能。

今天適逢6月1日「世界珊瑚日」，海洋委員會舉行「全國海洋環境管理考核暨淨海大聯盟頒獎典禮」，表彰對台灣海域環境管理、海洋污染防治及海廢清除工作有傑出貢獻的地方政府、民間團體與個人。管碧玲到場勉勵獲獎人員，感謝大家長期投入海洋環境管理與淨海工作，讓台灣海洋環境持續朝向更乾淨、更健康、更具韌性方向邁進。

管碧玲表示，海洋是維持全球水循環與生命營養根源，應捨棄以人為中心的「實用主義」，轉而採取「海洋觀點」反思人類行為，以謙卑與敬畏之心履行海洋保育的天然義務；針對海委會成立至今保育預算仍顯侷促現狀，未來將爭取更多資源，藉以應對日益迫切的海洋環境挑戰。

面對「財劃法」變動，導致明年中央補助地方保育經費減逾新台幣8000萬元的困境，應由地方統籌分配款項支出，管碧玲特別呼籲各縣市政府持續挹注海洋資源並提升在地量能，共同承接守護蔚藍家園的使命，讓海洋環境在穩健資源支持下邁向永續。

海保署今天發布新聞稿指出，全台19個臨海縣市不僅深化日常監測與演練，更導入多項尖端科技與循環經濟模式，展現守護藍色國土實力，例如，台中市升級「化學品應變智慧聯防體系」結合AI預測；新北市擴大「空海一體」淨海模式，利用無人機偵測並派遣無人船精準清除；台南市則推動智慧海灘AI監控與海上掃地機器人等。

這次「環保艦隊與潛海戰將績優」頒獎儀式也同步表彰，第一線辛勤清理海廢的漁民、背後推手漁會及安檢所，以及各地潛水員與潛水團隊，包含績優環保艦隊43艘、協助推動海洋環境工作的幕後推手區漁會與安檢所11組、潛海戰將團體與個人15組。