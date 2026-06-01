議員促推「屏東城市幣」 縣府研考處允諾研議

民進黨屏東縣議員李世斌今天質詢指出，部分縣市已推動城市幣或縣市金幣作為數位治理機制，建議縣府應盡速推動「屏東城市幣」。縣府行政暨研考處允諾研議。

屏東縣議會今天進行局處業務質詢。李世斌質詢表示，推動城市幣已是全台各地方政府落實數位治理的基本配備，台東縣的「TTPush台東金幣」成功克服偏鄉與高齡化數位落差，讓民眾可購買在地農產；新北市的「新北幣」則結合淨零碳排與ESG概念鼓勵民眾參與市政；南投縣的「點點投」平台利用LINE直接介接導入網頁，讓長者免下載APP即可原地轉會員，並將點數應用於衛生局癌症篩檢宣導及地方商圈消費折抵，成功打破數位落差。

李世斌提及，新北市、台東縣與雲林縣已達成全國首創的「跨縣市點數互通」結盟，屏東若不盡速加入，恐將錯失龐大的跨縣市觀光紅利。建議縣府應馬上啟動建置專案評估並提出具體時程表，並由研考處主導整合，在建置後應主動與已結盟的外縣市洽談，將觀光點數紅利帶入屏東特約店家。

研考處長王品晴表示，針對城市幣的推動，會研擬相關的運作機制，規劃過程將廣泛參考全台各地方政府不同的推行方式與成功經驗。