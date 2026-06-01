高雄市建物綠化補助二階開跑 最高80萬元

高雄市工務局今天表示，民國115年度第二階段「建築物立體綠化及綠屋頂補助計畫」即日起開放申請至6月22日，每案最高補助金額可達80萬元，鼓勵市民、社區及機關團體共同參與城市降溫與減碳行動。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，透過既有建築物的屋頂、露台及外牆空間進行綠化改造，不僅能有效降低建築溫度，減少能源使用，也能營造更友善舒適的生活環境，讓市民在日常中感受綠意與城市轉型成果。

工務局說明，此次補助對象包含已領有使用執照的透天建築物、公寓大廈及其他建築物，最高可補助屋頂綠化改善經費49%。

申請項目涵蓋立體綠化設施施作、既有綠屋頂管理維護及修繕等，凡取得公寓大廈相關認證標章或曾參與優良公寓大廈評選，依評選成果可提高補助比例與金額。

此外，為強化淨零政策導向，申請案件須於綠化範圍內設置淨零相關設施，經費占比須達補助經費10%或20%以上。曾接受綠化補助的建築物，亦可申請增設淨零設施，持續提升節能與減碳成效。

工務局表示，自105年推動該計畫以來，已累計補助114件，總綠化面積4844平方公尺。此次第二階段補助已公告，盼藉由實質補助措施，吸引更多建築物投入綠化改造，提升城市整體永續發展量能。