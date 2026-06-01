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高雄與美國皮馬郡、土桑市締盟 簽教育MOU

中央社／ 高雄1日電

高雄市政府昨天與美國亞利桑那州皮馬郡及土桑市舉行姊妹市簽署儀式，高雄市教育局長吳立森也同步簽署三方教育交流備忘錄，為台美教育合作奠定重要基礎。

高雄市長陳其邁昨天與土桑市市長瑞吉納（ReginaRomero）及皮馬郡監事會副主席麥特（MattHeinz），共同簽署姊妹市協定，皮馬郡與土桑市也正式成為高雄第48、49個姊妹市。

此外，三方也同步簽署教育交流備忘錄，為台美教育合作奠定重要基礎。陳其邁表示，此次締盟是城市外交的重要里程碑，更展現台美共享民主自由價值、共同深化產業與教育合作的決心。

瑞吉納表示，兩座城市在科技發展、新創及人才培育上有共同理念，土桑市有「光學之谷（OpticsValley）」美譽，高雄是全球先進製造與半導體創新的重要核心之一，期待透過產官學合作，讓兩地年輕世代彼此啟發。

麥特表示，過去2年皮馬郡已3度訪問台灣及高雄，與高雄締結姊妹市是雙邊城市治理經驗交流的起點，期待透過兩市資源串連，打造更具競爭力的跨太平洋創新合作網絡。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，此次城市締盟並簽署教育MOU，是城市外交結合國際教育的具體實踐。透過城市締盟深化友好關係，並藉由教育MOU，為高雄年輕世代開啟更廣闊的國際學習視野。

吳立森指出，目前高雄市已與美國締結18校次夥伴學校，持續推動台美學校合作，期待透過教育MOU，促進三方未來在姊妹校締結、線上共學、國際專題課程合作及教育互訪等多元合作。

MOU 高雄 美國

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