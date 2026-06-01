金門百大文化基地進駐旅運中心 下船就能看見不一樣的金門

金廈小三通現在最夯，當旅客踏進金門港旅運中心，迎面而來的不再只有往返兩岸的船班資訊，而是一幅幅洋樓、聚落與老街交織而成的文化風景。

金門縣文化局今天上午11點在金門港旅運中心舉辦「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」文化行動展開展儀式，以金門現有兩處文化部「百大文化基地」──古崗學校與王慶雲洋樓為主角，透過攝影影像與圖像敘事，向往來旅客展現金門除了戰地歷史之外，更深層的人文底蘊與生活故事。

開展儀式由行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議員董森堡、文化局長陳榮昌、文化園區管理所長盧根陣及港務處長許嘉興等人共同揭幕，現場除展示兩處百大文化基地特色，也邀集13處正投入第二屆百大文化基地遴選的文化潛力據點共同參與，讓旅客一次看見金門多元文化樣貌。

展覽以古崗學校與王慶雲洋樓為核心，古崗學校透過洋樓建築、聚落風景與「百花喫茶」日常場景，呈現古崗聚落的人情溫度；王慶雲洋樓則結合旗袍換裝體驗與後浦老街影像，勾勒歷史建築與文化觀光融合後的新風貌，讓民眾彷彿穿越時空，感受昔日僑鄉生活氛圍。

陳榮昌表示，「浯嶼．風起」是百大文化基地聯合推廣與培力計畫，希望以文化為起點，喚起島嶼深厚底蘊，並培育更多具潛力的文化據點，累積地方文化能量。吳增允則指出，旅運中心是旅客認識金門的重要入口，盼藉由展覽讓更多人在踏上金門的第一刻，就能感受這座島嶼的文化魅力。

身兼古崗社區發展協會顧問的董森堡表示，社區多年來推動社區營造播下的種子，如今透過百大文化基地開花結果，也讓更多人看見金門除了戰地歷史之外，還有豐富的人文生活與聚落文化。他期待未來有更多社區、社團及民間單位投入，共同打造文化觀光新亮點。

王慶雲洋樓現行運營單位甄洋樓主理人陳婉甄則表示，金門有很多的型態可以被介紹，透過旗袍出租的沉浸式體驗，讓很多遊客透過行動跟走讀、留影來記住金門，「這就是甄洋樓想藉由這個文化基地帶動的文化影響力」。

文化局表示，展覽即日起至6月15日在金門港旅運中心展出，7月將移展金門航空站，並於金門歷史民俗博物館同步展出。後續還將推出文化體驗小旅行、集章換好禮及成果市集等系列活動。

其中，4條文化體驗小旅行預定7月21日至8月5日登場，內容涵蓋戰地記憶、百工技藝、聚落走讀、海島風景及旗袍體驗等主題，帶領民眾深入探索金門文化脈絡。文化局也同步輔導塔后22胡璉學堂、金門陶瓷廠、金沙戲院等13處文化潛力據點，期盼逐步建立完整的文化場域網絡，讓文化成為推動金門地方發展的新動能。

身兼古崗社區發展協會顧問的縣議員董森堡表示，社區多年來推動社區營造播下的種子，如今透過百大文化基地開花結果，也讓更多人看見金門除了戰地歷史之外，還有豐富的人文生活與聚落文化。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局今天上午11點在金門港旅運中心舉辦「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」文化行動展，王慶雲洋樓現行運營單位甄洋樓主理人陳婉甄（右一）向貴賓介紹洋樓的故事。記者蔡家蓁／攝影

王慶雲洋樓現行運營單位甄洋樓主理人陳婉甄表示，金門有很多的型態可以被介紹，透過旗袍出租的沉浸式體驗，讓很多遊客透過行動跟走讀、留影來記住金門。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局今天上午11點在金門港旅運中心舉辦「浯嶼．風起－走進島嶼行動季」文化行動展開展儀式，與會貴賓共同推薦。記者蔡家蓁／攝影