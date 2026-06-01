高雄推智慧號誌 降低等紅燈曝曬時間

高雄夏季氣溫動輒飆破卅度，機車族與行人在路口停等期間易長時間曝曬，產生不適，高市府近日宣布將運用交通流量偵測器（ＶＤ）及大數據車流軌跡分析，選定號誌周期超過二百秒、且具連鎖控制特性的幹道路廊進行優化，縮短紅燈停等時間，規畫自五月下旬至八月期間，每日上午九點至下午四點半實施。

市議員黃文益表示，全市多處支道號誌存在梅花燈狀況，機車族在夏季停等時抱怨不斷，「剛過路口，就遇下處路口紅燈，越騎越不耐煩」。騎士黃先生說，重要路口停等紅燈一久，常曬到頭暈、心情煩躁，除了縮短紅燈時間外，建議行道樹成蔭範圍擴大，具路口遮陽效果。

對此，高雄市交通局解釋，目前已擇定捷運凱旋站和輕軌前鎮之星站轉乘路口、凹子底站和愛河之心站順行及逆行兩側路口，設置大型路口遮陽傘，該傘採輕量化構造、不遮蔽號誌、影響轉彎車流視距且收摺便利，若遇強風或颱風警報發布時，可由維護人員迅速收合，預計六月中旬可完成建置。

另外，針對紅燈等候期過久問題，近日交通局透過交通流量偵測器和大數據分析，優先將全市號誌周期超過二百秒、具連鎖控制特性的幹道優化，透過調整號誌周期秒數，例如主幹道紅燈原需等一百五十秒，會縮短為七十五秒，應可降低騎士不適感。

交通局表示，左楠路、中正與建國交流道、民族路、自由路和大中路等多處易壅塞路段透過智慧號誌，自動調整路口最適秒數，提升尖峰旅行速率；針對支道號誌不連貫，市府啟動號誌時制重整計畫，優化路廊號誌「同綠連鎖」，可確保車流能連續通過四至七處路口。