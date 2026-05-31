前鎮區登革熱病媒蚊指數高 高市衛生局擴大張掛黃色「警戒旗」

高雄市前鎮區5月23日發生今年首例本土登革熱疫情，高市衛生局連續10日施掛捕蚊燈，共捕獲320隻成蚊、查獲104個陽性容器，考量發生社區及周邊病媒蚊密度高，已於二聖、三多路及嘉陵街廟宇等處插立「登革熱警戒旗」，提醒周邊民眾提高警覺及加強防疫。

高雄近期出現今年首例本土登革熱確診及兩起境外移入個案，高市衛生局表示，自本土登革熱個案發生後，連續10日施掛95盞防疫捕蚊燈，迄今捕獲320隻成蚊、查獲104個陽性容器，社區疫情流行風險仍需高度警戒，已於二聖、三多路部分路段及嘉陵街廟宇豎立「登革熱警戒旗」。

此外，前鎮區洪仁資源回收場未限期清空，高市衛生局29日依法開罰地主土地銀行6萬元，並要求30日要限期清空。

衛生局表示，洪仁資源回收場已如期完成廢棄物清空，後續要求土地銀行於5月29日發函解除資收場租賃合約、6月1日廢止其登記、並於6月12日前完成環境整頓及點交程序。衛生局強調，防疫團隊已在現場加裝監視器，依法嚴格取締違規行為。

衛生局請市民朋友務必主動積極清除家戶室內外積水容器，才能有效遏止疫情擴散，如發現登革熱疑似症狀要盡速就醫，並告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。

高雄市前鎮區洪仁資收場周邊插旗警戒。圖／高市衛生局提供

高雄市嘉陵街公園插上登革熱警戒旗，衛生局請民眾做好防蚊措施並落實居家環境巡檢。圖／高市衛生局提供