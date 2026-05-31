小琉球美人洞6月8日啟動護蟹交管 志工籲減速降路殺

每年5至9月是小琉球陸蟹釋幼期，今年「美人洞生態廊道徒步區」護蟹交管將於6月8日至8月31日間實施。護蟹志工提醒，紫地蟹習於雨天遷徙，籲用路人減速慢行降「路殺」。

小琉球有龐大紫地蟹族群，多年來卻面臨棲地破壞與路殺問題，大鵬灣國家風景區管理處去年9月中下旬試辦封路護蟹交管，設立約1.2公里「美人洞生態廊道徒步區」，每晚7至10時禁止汽機車通行。

鵬管處琉球管理站今天告訴中央社記者，今年美人洞路段護蟹交管時間，預計從6月8日至8月31日，同一時段實施封路。

依小琉球陸蟹志工統計，去年4月27日至10月31日間，共計2876隻陸蟹遭路殺，其中環島公路落日段629隻居冠、山豬溝段585隻居次、第3是美人段537隻；不過由志工成功守護的陸蟹也有1240隻，以美人段476隻最多，接著是落日段326隻、厚石段194隻。

小琉球王姓陸蟹志工指出，去年與今年陸蟹路殺統計皆自4月27日開始，今年統計截至今天共204隻遭路殺，低於去年同期265隻，主因可能是今年降雨較少。路殺最嚴重的紫地蟹習於雨天遷徙，去年5月底曾有1場雨，又逢端午連假遊客多，導致路殺數量連日破百。

王姓志工說，6月美人洞路段封路交管後，預估可減少500隻以上路殺。此外，厚石段抱卵母蟹遭路殺情形全島最嚴重，今年志工會在陸蟹繁殖季新月前後，每晚7至11時，於該路段守護陸蟹穿越馬路。呼籲用路人，逢陸蟹降海釋幼高峰期減速慢行。

王姓志工提及，當地如小琉球海岸生態協會、台灣咾咕嶼協會等NGO團體，皆致力推廣低碳與負責任旅遊，除現已實施的環保餐具系統，也正規畫明年讓遊客加入護蟹過馬路行列，一同擔任陸蟹守護者。

每年5至9月是小琉球陸蟹釋幼期，島上設置「慢騎、漫遊、蟹謝讓路」標語，提醒用路人減速慢行降「路殺」。中央社