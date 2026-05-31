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高雄「乘風而騎」引熱烈迴響 下一場6月13日舉行

中央社／ 高雄31日電

高雄觀光局主辦「2026高雄乘風而騎」自行車活動，首場昨天在仁武、大社舉行，引發熱烈迴響；觀光局表示，下一場將於6月13日在三民區盤花公園登場，籲民眾把握機會報名。

觀光局主辦「2026高雄乘風而騎」首場活動昨天在仁武、大社登場，以「觀音湖生態單車遊」為主題，串聯觀音湖與觀音山風景區。

活動由高雄市國際自行車觀光促進協會專業領騎人員帶領百名民眾，騎乘單車深入探索仁武、大社的山湖景觀。此外，雙人組完騎可獲得烤雞一隻，個人組則可獲得烤雞腿作為完騎補給。

觀光局長高閔琳表示，觀音湖有得天獨厚的自然環境，觀光局近年已完成內埤環湖步道、水花園濕地、蛙鳴廣場、公廁、停車場等設施建置；湖畔高草區更是陸生螢火蟲「台灣窗螢」的重要棲息地。

高閔琳指出，今年透過「乘風而騎」活動，希望讓更多市民認識高雄新興景點。

觀光局今天新聞稿指出，「2026乘風而騎」活動以仁武、大社場揭開序幕，接下來將於6月13日移師三民區盤花公園，結合客家文化主題推出特色單車遊程，目前已開放報名，民眾可把握機會上網報名。

高雄 高閔琳 觀光局

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