高雄青年創業挑戰賽 20強6月15日爭奪百萬獎金

2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」日前選拔出20強團隊並完成賽前培訓，強化創業關鍵能力，將於6月15日決賽爭奪總獎金新台幣223萬元，其中新創企業組冠軍可獲得100萬元。

高雄市青年局與財團法人日月光環保永續基金會攜手主辦的2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，5月6日選拔出20強團隊，將於6月15日在Pinway駁二八號倉庫舉行決賽，共同爭奪新台幣223萬元的總獎金。

為強化20強團隊的創業關鍵能力，青年局5月23日及30日在「K-TV高雄新媒體人才培育中心」舉辦特訓課程，邀業界專家深入剖析金融數據應用、智慧財產權、提案實戰等，提升提案的市場可行性與競爭力。

青年局長林楷軒表示，青年局不只提供資源支持，更期待看見這些參賽者在決賽舞台上真槍實彈聚焦技術與實務應用，共同見證高雄永續、科技的新創明星。

財團法人日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，此次所有入圍團隊的理念與發展方向，皆具可行性之永續創新構想，與日月光的永續理念高度契合。

青年局指出，2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」決賽當日將邀請產業界、政府機關、學術研究及科技創新領域代表與專家組成評審團，從創新性、永續性、市場潛力及實踐可行性等面向，分別審查新創企業組與新創團隊組各10組共20強創業提案。

新創企業組冠軍可獲得100萬元、亞軍50萬元、季軍30萬元；新創團隊組則有特優15萬元、優選10萬元，以及3組新銳潛力獎各6萬元。決賽後將同步舉行頒獎典禮及決賽入圍隊伍提案展示。