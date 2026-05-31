快訊

風浪襲捲不聽勸海蝕洞露營 宜蘭神祕沙灘7車逾20人受困

2縣市發布大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄青年創業挑戰賽 20強6月15日爭奪百萬獎金

中央社／ 高雄31日電

2026「永續高雄青年創業挑戰賽」日前選拔出20強團隊並完成賽前培訓，強化創業關鍵能力，將於6月15日決賽爭奪總獎金新台幣223萬元，其中新創企業組冠軍可獲得100萬元。

高雄市青年局與財團法人日月光環保永續基金會攜手主辦的2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」，5月6日選拔出20強團隊，將於6月15日在Pinway駁二八號倉庫舉行決賽，共同爭奪新台幣223萬元的總獎金。

為強化20強團隊的創業關鍵能力，青年局5月23日及30日在「K-TV高雄新媒體人才培育中心」舉辦特訓課程，邀業界專家深入剖析金融數據應用、智慧財產權、提案實戰等，提升提案的市場可行性與競爭力。

青年局長林楷軒表示，青年局不只提供資源支持，更期待看見這些參賽者在決賽舞台上真槍實彈聚焦技術與實務應用，共同見證高雄永續、科技的新創明星。

財團法人日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，此次所有入圍團隊的理念與發展方向，皆具可行性之永續創新構想，與日月光的永續理念高度契合。

青年局指出，2026「永續高雄：青年創業挑戰賽」決賽當日將邀請產業界、政府機關、學術研究及科技創新領域代表與專家組成評審團，從創新性、永續性、市場潛力及實踐可行性等面向，分別審查新創企業組與新創團隊組各10組共20強創業提案。

新創企業組冠軍可獲得100萬元、亞軍50萬元、季軍30萬元；新創團隊組則有特優15萬元、優選10萬元，以及3組新銳潛力獎各6萬元。決賽後將同步舉行頒獎典禮及決賽入圍隊伍提案展示。

高雄 創業 青年 團隊

延伸閱讀

創業之星報名 把握今天／橡子園創投合夥人瞿志豪：以終為始 新創必備精神

高雄銀行攜手各界用「最熱血」的力量守護城市

中市選戰…江啟臣拚會展 何欣純顧青年

好讀周報／台灣學生奪「青少年科學奧林匹亞」5獎 她年初才得大獎再獲青睞

相關新聞

鹽埕閒置老屋突坍塌 敲響高雄公安、登革熱警鐘

高雄市鹽埕區光榮街一棟閒置多年的木造空屋昨突然倒塌，木料碎片與瓦礫散落巷弄，造成對面住戶進出受阻，無人傷亡，議員指全市不少老舊建物因長期閒置乏人管理，恐成潛在公安問題與登革熱疫情隱患，要求市府輔導危老重建及建立預警機制。

廣角鏡／高雄星光水岸公園重啟 大小朋友搶消暑

高雄最大免費親水景點星光水岸公園昨天重啟，占地二點九公頃，以「水陸」雙主題打造滑水道、造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯及無邊際港景鞦韆等設施，吸引大批親子搶先體驗。上午十時開放前即有民眾排隊等候，除在地人，也有遊客特地從台南前來。連日高溫下，大小朋友盡情玩水消暑，氣氛熱絡。園區去年試營運三天曾吸引八萬人次，今年擴大戲水範圍、增設新設施，成為暑假熱門親水景點。

無法長居久安？連江青年交流座談前進莒光 聚焦租房難尋

連江縣政府教育處與青年事務委員會，今天前往莒光鄉舉辦青年事務交流座談。與會青年表示，出租房源難尋，若無人脈幾乎租不到房子...

高雄熱到活動改時段 彭啓明：推動都市種樹降低熱島效應

環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，因天氣炎熱，活動從上午改至下午3時舉行，正是因應氣候變遷帶來的高溫影響，部長彭啓明致詞說，即使下午3時仍很熱，但已是較能接受的溫度，面對地球持續升溫，政府須調整作法積極適應環境變化。

軍事迷別錯過！金門戰地行軍7月登場 一路走讀戰史還送限定紀念品

想親身感受昔日戰地金門的緊張氛圍嗎？金門國家公園管理處將於7月11日下午2時舉辦年度「行軍體驗活動」，帶領民眾從翟山坑道出發，穿越戰備坑道、制高點與反登陸海灘，走訪珠山、古崗等聚落，以雙腳踏查戰地遺跡與聚落文化，重溫金門軍民共同守護家園的歷史記憶。活動自6月1日上午9時起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。

高雄大樹鳳荔季開鑼 柯志恩買美味玉荷包提前為立委邱議瑩慶生

高雄大樹玉荷包皮薄肉厚、香甜多汁，打響國際知名度，今年甜度高達十九度以上，市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，吸引大批民眾採買，到場的立委柯志恩還當場買了一箱當生日禮，提前為立委邱議瑩祝賀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。