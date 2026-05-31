從反五輕到台積電設廠 後勁辦晚會追憶環境運動

高雄後勁居民約40年前組織「反五輕運動」，高雄中油煉油廠於11年前關廠，舊址迎來台積電設廠，當年參與運動的各界人士於今天舉行晚會，致敬運動前輩並追憶當時的環境運動。

後勁社會福利基金會等單位於今天晚上在高雄市楠梓區後勁鳳屏宮，舉行「反五輕40年紀念音樂晚會」，重現2015年關廠前夕倒數晚會場景，同時向後勁反五輕的運動前輩致敬。

廟埕前坐滿在地鄉親，現場由農村武裝青年、生祥樂隊、謝銘祐帶來演出，也安排當初參與反五輕運動者王信長、黃進楠、蔡國和等人，及已故反五輕運動者的家屬，於舞台上接受獻花。

地球公民基金會新聞稿提到，中油高雄廠曾是全台面積最大的污染場址，在後勁居民堅持及各方協力下成功轉型。舊址由台積電先進製程廠進駐，高雄市政府也承諾將規劃生態綠廊，讓此地成為「生態綠廊內的科學園區」，改善當地居民的居住環境。

後勁廟產管理委員會主委黃石龍表示，當初參與運動的朋友與長輩，以「不談判」、「不協調」、「不妥協」等3項原則，堅持後勁人生存空間，「高雄煉油廠能關廠，是後勁人、環保團體、專家學者一起努力的成果」，舉辦晚會是因看到過去老相片，希望能緬懷朋友與長輩，並記取「能夠為高雄爭取到好空氣的歷史。」

後勁反五輕「大學工作隊」成員、國立中山大學社會學系副教授邱花妹說，工作隊於1990年到後勁反五輕現場，看見這些住在污染現場的人民勇敢出來反抗，「運動能堅持這麼久，最重要的就是團結」，而當前流行的「補民主課」，有一課絕不能沒補到，就是後勁反五輕的運動。

地球公民基金會表示，若沒有後勁反五輕運動，就沒有今天高雄的好空氣及產業轉型可能，期盼透過音樂晚會，與鄉親共同追憶這場重要的環境運動，同時在當前科技產業快速擴張的時代，促使社會重新思考曾經付出的代價與選擇。