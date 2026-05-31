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鹽埕閒置老屋突坍塌 敲響高雄公安、登革熱警鐘

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
鹽埕區一處光榮街廢棄房屋疑因連日豪雨發生坍塌意外。圖／高雄市工務局提供
鹽埕區一處光榮街廢棄房屋疑因連日豪雨發生坍塌意外。圖／高雄市工務局提供

高雄市鹽埕區光榮街一棟閒置多年的木造空屋昨突然倒塌，木料碎片與瓦礫散落巷弄，造成對面住戶進出受阻，無人傷亡，議員指全市不少老舊建物因長期閒置乏人管理，恐成潛在公安問題與登革熱疫情隱患，要求市府輔導危老重建及建立預警機制。

該坍塌民宅多年無人居住，疑因近期降雨導致木造結構受潮發生意外，工務局調派人力緊急清除並加強安全防護措施，要求所有權人管理維護，如有安全疑慮將依建築法規辦理。

議員陳美雅說，鹽埕老屋倒塌意外，敲響舊部落公安警鐘。颱風、豪雨或地震驟至，可能危及鄰里安全；議員簡煥宗說，旗津、鼓山、鹽埕地區老舊空屋多，有公安及登革熱等問題，因分屬國有財產署或軍方產權，公部門務必派人盤點檢視，若屬私有，也要透過民政系統加強關切、防範。

工務局建築管理處課長黃政衛說，部分老舊建築、閒置空屋及年久失修建物易因結構劣化損壞、坍塌，外牆剝落、屋頂塌陷或傾倒，不僅危及鄰戶，也威脅往來行人安全，呼籲所有權人善盡管理維護責任，定期檢查建物安全，市府會持續關注，必要時採取緊急處置措施。

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