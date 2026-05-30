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無法長居久安？連江青年交流座談前進莒光 聚焦租房難尋

中央社／ 連江縣30日電
為反映離島青年真實聲音，連江縣政府教育處與青年事務委員會115年首度舉辦青年事務交流巡迴座談，30日首場前進莒光鄉。連江縣青年事務委員會提供／中央社
為反映離島青年真實聲音，連江縣政府教育處與青年事務委員會115年首度舉辦青年事務交流巡迴座談，30日首場前進莒光鄉。連江縣青年事務委員會提供／中央社

連江縣政府教育處與青年事務委員會，今天前往莒光鄉舉辦青年事務交流座談。與會青年表示，出租房源難尋，若無人脈幾乎租不到房子，影響駐軍與青年留下打拚的意願。

連江縣政府新聞資料指出，為打破因地理限制，導致離島青年聲音不易被聽見的現況，縣府教育處與青年事務委員會今年首度舉辦青年事務交流巡迴座談；今天首場前進莒光鄉，由連江縣青年事務委員劉羽庭、黃開洋及林芷卉與在地青年交換意見。

劉羽庭告訴中央社記者，與會的在地青年多聚焦租屋問題，莒光地區出租房源不僅極為稀有，若無人脈，找不到房子租根本是家常便飯，且基本生活物資較南竿等地缺乏。有駐軍因軍眷無法落腳莒光，一有機會就申請調離；也有公務員報到1週內，就因此問題而離職。

劉羽庭說，青年們反映，明明已在莒光找到工作，舉家搬遷準備展開新生活，租屋問題卻是無法長居久安的最大隱憂。而東、西莒的社會住宅規劃以單身為主，不符小家庭的居住需求。

對此，劉羽庭表示，針對青年提出的問題，將向縣府反映，並建議針對莒光出租房源缺乏問題，擬定短中長期的改善計畫，讓願意在莒光打拚與久留的青年無後顧之憂。

青年 南竿

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