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高雄熱到活動改時段 彭啓明：推動都市種樹降低熱島效應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環境部長彭啓明今天出席高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明今天出席高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華。記者郭韋綺／攝影

環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，因天氣炎熱，活動從上午改至下午3時舉行，正是因應氣候變遷帶來的高溫影響，部長彭啓明致詞說，即使下午3時仍很熱，但已是較能接受的溫度，面對地球持續升溫，政府須調整作法積極適應環境變化。

彭啓明表示，氣候變遷政策已不再是坐辦公室寫報告、做研究，而是要有具體行動，賴清德總統半年前交付任務，希望研究都市增加植樹量，這周行政院首度召開都市綠化推動委員會，也透過國土綠地與氣候調適策略，提升城市韌性。

彭啓明說，都市的樹還不夠多，將持續關心高雄種更多樹，樹木有兩項重要功能，首先是降溫效果，如同「大自然的冷氣機」，降低都市熱島效應，其次是吸收雨水，在極端降雨愈來愈頻繁下，樹木可以吸收更多雨水，降低暴雨衝擊。

今年主題是全球採取真正氣候行動，現場表揚22縣市推動環保和施政創意的「為地球出任務」競賽影片獎項，其中高雄市長陳其邁親自出鏡宣導環保理念獲得專業評審第一名。

高雄市長陳其邁表示，今年高雄10項環境評鑑工作總成績特優，是市民共同推動氣候行動的成果，極端氣候下推動淨零轉型，需要每一個市民從周邊生活採取行動，減少溫室氣體上升速度，讓地球環境更好。

現場也設置30個宣導攤位，展現各縣市減碳與資源循環成果，雲林縣推廣文旦全利用及農業廢棄物資源化；台南、新北透過互動遊戲宣導環保標章；金門則倡導選購在地格外品，減少資源浪費，台中市聚焦居家環境友善，宣導室內空品管理與家具循環維修。

環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，活動從上午改至下午3時舉行。記者郭韋綺／攝影
環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，活動從上午改至下午3時舉行。記者郭韋綺／攝影

環境部長彭啓明（右）、高雄市長陳其邁（左）出席氣候行動全國聯合嘉年華，一起逛各縣市宣導攤位。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明（右）、高雄市長陳其邁（左）出席氣候行動全國聯合嘉年華，一起逛各縣市宣導攤位。記者郭韋綺／攝影

環境部長彭啓明（右）今天出席「氣候行動全國聯合嘉年華」表示，將推動都市種更多樹降溫，中為高雄市長陳其邁、左為立委許智傑。記者郭韋綺／攝影
環境部長彭啓明（右）今天出席「氣候行動全國聯合嘉年華」表示，將推動都市種更多樹降溫，中為高雄市長陳其邁、左為立委許智傑。記者郭韋綺／攝影

環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，活動從上午改至下午3時舉行。記者郭韋綺／攝影
環境部今天在高雄駁二舉辦氣候行動全國聯合嘉年華，活動從上午改至下午3時舉行。記者郭韋綺／攝影

彭啓明 高雄 高溫 氣候變遷 環境部 賴清德 行政院

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