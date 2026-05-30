軍事迷別錯過！金門戰地行軍7月登場 一路走讀戰史還送限定紀念品

想親身感受昔日戰地金門的緊張氛圍嗎？金門國家公園管理處將於7月11日下午2時舉辦年度「行軍體驗活動」，帶領民眾從翟山坑道出發，穿越戰備坑道、制高點與反登陸海灘，走訪珠山、古崗等聚落，以雙腳踏查戰地遺跡與聚落文化，重溫金門軍民共同守護家園的歷史記憶。活動自6月1日上午9時起開放網路報名，歡迎民眾踴躍參加。

金門曾是兩岸對峙最前線，島上遍布坑道、碉堡與各式軍事設施，留下濃厚戰地色彩，隨著軍方釋出營區，金門國家公園近年持續推動軍事文化資產保存與活化，透過環境教育及沉浸式體驗活動，讓原本靜態保存的戰役史蹟轉化為民眾可親身參與的歷史場域。

其中廣受好評的行軍體驗活動，自民國102年首度舉辦以來深獲參與者肯定，原本每5年辦理一次，因迴響熱烈，自112年起改為每年舉辦。今年更首度將活動範圍延伸至歐厝沙灘，結合不同戰役史蹟設計情境關卡，讓參與者在步行過程中體驗昔日戰備時期的任務與挑戰。

金管處表示，今年活動路線全長約7.2公里，將從有「地下戰備運補基地」之稱的翟山坑道出發，沿途行經銅牆山，了解昔日作為前線觀測與防禦據點的重要戰略位置；接著走向歐厝沙灘，模擬海岸防禦與反登陸作戰場景，感受當年第一線守軍面臨的壓力與使命。

隨後隊伍將進入珠山及古崗聚落，在閩南傳統聚落間穿梭，認識戰地政務時期軍民同島一命、共同防衛的歷史背景。活動期間並安排專業導覽人員全程解說，帶領民眾認識沿線軍事據點與戰地故事，深入了解金門從戰火前線走向和平觀光島嶼的歷程。

金管處指出，成功報名者除可參加完整行軍體驗外，活動當天完成報到後可領取餐券1份，活動結束後還可獲贈特色紀念品，希望透過寓教於樂的方式，讓更多民眾認識金門獨特的戰地文化與歷史價值。

活動採網路報名方式辦理，名額有限，預料將吸引不少軍事迷、親子家庭及戶外活動愛好者參與。金管處也邀請民眾一同走入戰地現場，在夏日午後以雙腳丈量歷史，感受金門獨一無二的戰地風情與歲月故事。