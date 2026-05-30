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高雄大樹鳳荔季開鑼 柯志恩買美味玉荷包提前為立委邱議瑩慶生

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，不分藍綠一起推銷優質鳳荔鮮果。記者王昭月／攝影
市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，不分藍綠一起推銷優質鳳荔鮮果。記者王昭月／攝影

高雄大樹玉荷包皮薄肉厚、香甜多汁，打響國際知名度，今年甜度高達十九度以上，市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，吸引大批民眾採買，到場的立委柯志恩還當場買了一箱當生日禮，提前為立委邱議瑩祝賀。

高雄市長陳其邁表示，大樹金鑽鳳梨近年成功拓展海外市場，也進入日本八王子市當地營養午餐體系；玉荷包享譽海內外，但產期僅約兩至三週，每年一上市便掀起搶購熱潮。今年品質相當優異，民眾可趁著周末前來嘗鮮。

國民黨及民進黨高雄市長參選人柯志恩、賴瑞隆也現身會場，大啖玉荷包並採購各式農特產品，以實際行動支持農民。柯志恩說，今年氣候條件穩定，玉荷包品質佳，許多立法院同事耳聞大樹玉荷包盛名，紛請她代為訂購。

柯志恩當場也一整箱玉荷包，提前送給即將過生日的民進黨立委邱議瑩當生日禮物，成為現場輕插曲。

鳳荔季活動熱鬧登場，高雄市農業局今天也同步公布「115年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」結果。大樹區農友包辦雙料冠軍，其中謝清男以金鑽鳳梨連續三年奪冠，劉文賢則以玉荷包連續兩年蟬聯冠軍。

農業局指出，今年參賽果品，品質普遍提升。其中玉荷包平均果重達二十四公克，果肉厚實、籽小汁多，甜度更高達二十度，展現高雄水果的市場競爭力。

高雄市農業局今天也同步公布「115年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」結果。大樹區農友包辦雙料冠軍，其中謝清男以金鑽鳳梨連續三年奪冠，劉文賢則以玉荷包連續兩年蟬聯冠軍。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局今天也同步公布「115年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」結果。大樹區農友包辦雙料冠軍，其中謝清男以金鑽鳳梨連續三年奪冠，劉文賢則以玉荷包連續兩年蟬聯冠軍。記者王昭月／翻攝

立委邱議瑩（左）生日將屆，柯志恩昨在鳳荔活動買了一箱新鮮玉荷包，提前為邱祝賀。圖／柯志恩服務處提供
立委邱議瑩（左）生日將屆，柯志恩昨在鳳荔活動買了一箱新鮮玉荷包，提前為邱祝賀。圖／柯志恩服務處提供

高市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，吸引大批民眾採買。記者王昭月／攝影
高市府今天在大樹姑山倉庫舉辦「2026高雄夏祭新鮮市－大樹鳳荔季」，吸引大批民眾採買。記者王昭月／攝影

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