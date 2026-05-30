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端午返鄉不用搶機票！金門專船6月18日啟航 單程只要500元

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為減輕旅台金門鄉親交通與經濟負擔，金門縣政府今年推出返鄉專船服務，預定6月18日晚間自台中港出發，6月21日上午由金門料羅港返航，單程可載運300名旅客，自6月2日起開放訂位。圖／縣府提供
為減輕旅台金門鄉親交通與經濟負擔，金門縣政府今年推出返鄉專船服務，預定6月18日晚間自台中港出發，6月21日上午由金門料羅港返航，單程可載運300名旅客，自6月2日起開放訂位。圖／縣府提供

端午連假，台金返鄉的機票訂好了嗎？為減輕旅台金門鄉親交通與經濟負擔，金門縣政府今年持續推出返鄉專船服務，租賃客船開航台中至金門往返航次，預定6月18日晚間自台中港出發，6月21日上午由金門料羅港返航，單程可載運300名旅客，自6月2日起開放訂位。今年首次推出6歲兒童及年滿80歲以上長者，僅需負擔保險及行政費100元即可搭船的優惠措施。

縣府觀光處表示，縣長陳福海相當重視旅台鄉親返鄉需求，多年來持續推動春節、清明、端午等重大節慶專船服務，希望在航空運能有限的情況下，提供鄉親另一項返鄉選擇，也同步紓解台金航線空運壓力。

票價方面，今年端午專船首度推出高齡及幼童照顧優惠措施，凡搭乘當日未滿6歲兒童及年滿80歲以上長者，僅需負擔保險及行政作業費100元即可搭船返鄉；一般票單程500元，65歲以上長者、未滿12歲兒童、持學生證學生及身心障礙人士，則享有300元優惠票價。

此外，符合資格的低收入戶民眾，持相關證明文件可免費搭乘專船，進一步減輕弱勢家庭交通支出。

根據規畫，今年去程將於6月18日晚間11時自台中港19A旅客碼頭啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港；回程則於6月21日上午11時由料羅港出發，晚間8時抵達台中港，全程航行時間約9小時。

為方便各地鄉親搭乘，縣府也安排台北、桃園、台中、台南及高雄等地接駁專車前往台中港；其中台北地區將於當天下午6時30分自中正紀念堂自由廣場出發，高雄地區則於下午6時30分自中正路北上交流道集合，協助旅客順利銜接船班。

觀光處提醒，專船將優先提供設籍金門、旅居台灣的鄉親登記搭乘，若仍有空位，後續不排除開放一般民眾購票來金旅遊。不過，若開航前三天因天候不佳不適航行，或訂位人數未達船舶載客量55%，航班將取消並辦理退費。

縣府表示，端午連假向來是返鄉高峰期，專船票價遠低於航空票價，預料將吸引不少鄉親利用海運返金，呼籲有需求民眾把握6月2日起至6月12日的登記期間，儘早完成訂票，以免向隅。

金門 陳福海

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