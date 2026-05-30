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高雄熱爆終於下雨 前鎮區11條街和三民區3里今卻停水9小時原因曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市前鎮區東三街等11條街因前鎮科技產業園區汰換管線工程斷管連接，以及三民區寶安里、寶泰里、寶興里等3里因破管搶修，今分別停水9小時。本報資料照
高市前鎮區東三街等11條街因前鎮科技產業園區汰換管線工程斷管連接，以及三民區寶安里、寶泰里、寶興里等3里因破管搶修，今分別停水9小時。本報資料照

高雄昨終於下雨，讓網友開心指，「熱爆，下雨涼一些」；高雄氣象站指，今天是多雲晴時短暫雨天氣，降雨機率30%；雖降雨降溫，但前鎮區東三街等11條街因前鎮科技產業園區汰換管線工程斷管連接，以及三民區寶安里、寶泰里、寶興里等3里因破管搶修，今分別停水9小時。

高雄氣象站指出，高雄地區昨因對流雲系發展旺盛降下間歇性雨勢，高雄PTT網友開心指出，「高雄熱爆了，下點雨涼一些」、「好久沒看到雨這麼大了」、「終於可以稍微降溫一下」。

雖高雄降雨，但卻有部分地區今天卻沒水可用，自來水公司公告，位於前鎮區的東三街、東四街、東五街、東六街、東七街、東八街、東九街、東十街、東十一街、東十二街、東十三街等11條街，因施作前鎮科技產業園區汰換管線工程，今天上午8時起至傍晚5時停水。

此外，三民區義華路438號前200公尺因自來水管破管要搶修，寶安里、寶泰里、寶興里等3里從今天上午9時46分停水至傍晚5時30分。

停水 高雄

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