洪仁資收場限期未清空照堆廢棄物 高市衛生局開罰地主6萬元

高雄市前鎮區洪仁資源回收場遭列登革熱高風險熱區，衛生局要求地主台灣土地銀行48小時內清空改善，但期限屆滿仍堆置回收物與垃圾，今依傳染病防治法開罰6萬元，未完成清除，將持續從重裁罰。

高雄市前鎮區洪仁資源回收場長期堆置大量回收物與廢棄物，因環境髒亂、積水及病媒蚊孳生風險高，衛生局要求48小時內清空改善，但期限於今天下午5時屆滿後，現場仍堆有大量回收物及垃圾，占用周邊道路，未達改善要求。

今天衛生局依傳染病防治法第43條規定，對土地銀行裁罰6萬元，再度要求30日上午9時前完成清空作業，若後續查獲病媒蚊陽性孳生源或其他違規情形，將依法加重裁罰。

為防止登革熱疫情擴散，除要求地主及蘇姓承租人盡速完成環境整頓與終止租約程序，派員駐點宣導資收場已經停業，設置監視器、封鎖線及登革熱警戒旗，並張貼公告提醒民眾勿再將回收物或垃圾運入堆置，避免形成新的環境衛生問題。

衛生局強調，任何積水容器、廢棄物堆置及環境髒亂都可能成為病媒蚊繁殖溫床，增加登革熱傳播風險，將持續加強巡查與稽查，維護社區環境衛生及居民健康，並呼籲民眾切勿違法棄置廢棄物，違者將依廢棄物清理法裁罰，情節重大者將移請環保機關從嚴處理。

洪仁資收場外圍布設警示帶及登革熱警戒旗。圖／高雄市衛生局提供