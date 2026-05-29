快訊

韓流天王GD搭專機抵達高雄 親切向歌迷揮手致意

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…台灣僅「她」上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

洪仁資收場限期未清空照堆廢棄物 高市衛生局開罰地主6萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
洪仁資收場未在時限內完成全數清除。圖／高雄市衛生局提供
洪仁資收場未在時限內完成全數清除。圖／高雄市衛生局提供

高雄市前鎮區洪仁資源回收場遭列登革熱高風險熱區，衛生局要求地主台灣土地銀行48小時內清空改善，但期限屆滿仍堆置回收物與垃圾，今依傳染病防治法開罰6萬元，未完成清除，將持續從重裁罰。

高雄市前鎮區洪仁資源回收場長期堆置大量回收物與廢棄物，因環境髒亂、積水及病媒蚊孳生風險高，衛生局要求48小時內清空改善，但期限於今天下午5時屆滿後，現場仍堆有大量回收物及垃圾，占用周邊道路，未達改善要求。

今天衛生局依傳染病防治法第43條規定，對土地銀行裁罰6萬元，再度要求30日上午9時前完成清空作業，若後續查獲病媒蚊陽性孳生源或其他違規情形，將依法加重裁罰。

為防止登革熱疫情擴散，除要求地主及蘇姓承租人盡速完成環境整頓與終止租約程序，派員駐點宣導資收場已經停業，設置監視器、封鎖線及登革熱警戒旗，並張貼公告提醒民眾勿再將回收物或垃圾運入堆置，避免形成新的環境衛生問題。

衛生局強調，任何積水容器、廢棄物堆置及環境髒亂都可能成為病媒蚊繁殖溫床，增加登革熱傳播風險，將持續加強巡查與稽查，維護社區環境衛生及居民健康，並呼籲民眾切勿違法棄置廢棄物，違者將依廢棄物清理法裁罰，情節重大者將移請環保機關從嚴處理。

洪仁資收場外圍布設警示帶及登革熱警戒旗。圖／高雄市衛生局提供
洪仁資收場外圍布設警示帶及登革熱警戒旗。圖／高雄市衛生局提供

洪仁資收場歇業公告，民眾勿前往棄置回收物及垃圾。圖／高雄市衛生局提供
洪仁資收場歇業公告，民眾勿前往棄置回收物及垃圾。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 廢棄物 登革熱

延伸閱讀

彰化福興舊衣回收箱變垃圾山 清潔隊蒐證揪出違規行為人

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

影／潭子運動公園驚成「老鼠樂園」 台中議員批：髒亂成漢他病毒隱憂

偷拍風波延燒…北市開鍘6家醫美診所累罰311萬元 愛爾麗最多

相關新聞

百年僑校重生！金水學校升級開幕 重溫僑民興學歲月

有「僑鄉學堂」代表性的水頭聚落「金水學校」，歷經展示更新與空間優化後，今天重新開幕。內政部國家公園署金門國家公園管理處於水頭聚落舉辦開幕典禮，邀集地方政界、教育界及社區人士齊聚，共同見證這座承載金門僑鄉記憶的重要歷史建築重新啟用。

洪仁資收場限期未清空照堆廢棄物 高市衛生局開罰地主6萬元

高雄市前鎮區洪仁資源回收場遭列登革熱高風險熱區，衛生局要求地主台灣土地銀行48小時內清空改善，但期限屆滿仍堆置回收物與垃圾，今依傳染病防治法開罰6萬元，未完成清除，將持續從重裁罰。

原力集結！屏東原民運動會周春米點燃聖火 17項賽事端午連假登場

2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，象徵賽事正式啟動。此次競賽除集結縣內9個原鄉代表隊外，更首度納入都市原住民代表隊參與，3天賽事約3300多名選手，精彩可期。

屏東消防高溫待勤「吹冷氣還要儲值計電」 議員要求檢討電費制度

屏東縣高溫酷暑炎熱，基層消防員面臨長時間待勤與出勤，回到廳舍後，有的分隊面臨要自掏腰包分攤電費，或是用冷氣儲值卡計電，成為今天議會多名議員關注焦點。消防局長李彬正說，依照各單位比例核給外勤水電費，夏季每人每月1100元、冬季每人每月1000元，後續會滾動檢討。

屏東愛文芒果今年大豐收甜度最高18度 兄弟返鄉顧果園首次奪冠

屏東愛文芒果今年大豐收，屏東縣種植面積4178公頃是全台第二大產區，農業處舉辦愛文芒果評鑑，今年甜度最高達18.1度。拿下冠軍是枋寮地區農會王奕竣，他是農業大學第一屆學員，返鄉青農，重視田間管理疏剪枝葉；縣長周春米今透露，屏東芒果將外銷歐洲，農業部長陳駿季屆時出席舉行封櫃儀式。

下飛機就能領錢了！綠島、蘭嶼機場ATM啟用 旅客：這個有感

全國多數離島機場均已設置ATM，但蘭嶼與綠島機場尚未設置，形成服務落差。立委陳瑩去年接獲鄉親陳情，隨即在國會質詢並協調民航局，要求在航廈改建規畫中一併納入金融服務空間。如今綠島機場ATM已啟用，蘭嶼也已完成設置，補上離島交通服務的一塊缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。