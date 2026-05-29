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原力集結！屏東原民運動會周春米點燃聖火 17項賽事端午連假登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，有17項競賽，籃球、田徑、排球、羽球等項目，也納入傳統拔河、傳統射箭等原民特色運動。記者劉星君／攝影
2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，有17項競賽，籃球、田徑、排球、羽球等項目，也納入傳統拔河、傳統射箭等原民特色運動。記者劉星君／攝影

2026第二屆屏東原住民運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，象徵賽事正式啟動。此次競賽除集結縣內9個原鄉代表隊外，更首度納入都市原住民代表隊參與，3天賽事約3300多名選手，精彩可期。

周春米說，全國原住民族運動會每兩年舉辦一次，為讓縣內優秀選手在正式賽事前，有更完善的競技平台與訓練機會，今年辦第二屆屏東縣原住民族運動會，提供原鄉交流舞台。

周春米說，原住民族在藝術與運動領域展現亮眼實力，屏東縣原住民族人口數是全國第四多，今年屏東縣原住民族運動會賽事有17項競賽種類，籃球、田徑、排球、羽球等熱門項目外，也納入傳統拔河、傳統射箭等原民特色運動，讓賽事更加精彩，也期待能展現原住民族多元的運動能量。

縣府原民處表示，本屆運動會以「原力‧上場 mipiculi」為主軸標語，「上場」象徵選手踏入賽場、全力以赴的關鍵時刻，「原力」則承載原住民族文化中堅韌不拔的精神，代表每名選手不僅帶著平日訓練成果，更肩負族群文化與榮耀站上競技舞台。

「mipiculi」源自排灣族族語，意涵為「大家一起加油！」，傳遞彼此鼓舞、團結同行的核心價值，展現從部落出發、在賽場相遇、共同發光的精神。

賽事吉祥物「一哥」擔綱活動精神象徵，其原型為排灣族與魯凱族祖靈神鳥「熊鷹」，傳說中神聖的百步蛇會化身為天上的熊鷹守護族人，象徵守護、勇氣與榮耀，期望為所有參賽選手加持打氣，鼓舞大家在賽場上爭取佳績、突破自我。

原民處說，第二屆賽事有一般競賽與傳統競賽兩大類，一般競賽項目田徑、籃球、五人制足球、慢速壘球、排球、桌球、羽球及活力健康操；傳統競賽則有傳統射箭、傳統狩獵、傳統路跑、傳統摔角、傳統拔河、傳統負重接力、傳統鋸木接力、傳統撒網及傳統擲矛以及活力健康操等項目。

開幕典禮將在6月19日在來義高中舉行，活動期間除精彩賽事，現場規畫原住民特色市集及系列活動。

2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，象徵賽事啟動。記者劉星君／攝影
2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，象徵賽事啟動。記者劉星君／攝影

2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，聖火傳遞，象徵賽事啟動。記者劉星君／攝影
2026第二屆屏東縣原住民族運動會將在端午連假6月19到21日在屏東縣來義高中舉行，今舉行宣傳記者會，聖火傳遞，象徵賽事啟動。記者劉星君／攝影

屏東 原住民 運動 周春米

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