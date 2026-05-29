屏東崁頂滯洪池竣工 防洪功能生活休憩兼具

為減輕崁頂地區下游淹水壓力，屏東縣政府推動溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程，並建置滯洪池，提升防洪功能外，也打造全新景觀與生活休憩空間，今天竣工典禮。

屏東縣長周春米出席「溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程（洲子一號橋至187線）（一工區）」竣工典禮表示，近年縣府推動治水工程，已不再單純興建滯洪池，而是希望兼顧自然生態與生活品質。崁頂支線滯洪池從規劃設計階段朝一次到位方向推動，總經費新台幣4.6億元，其中用地費約3.4億元、工程費約1.2億元，工程在經濟部水利署支持下順利完成。

周春米說，工程不僅針對既有河道防洪寬度與高度不足問題進行全面改善，更透過綠美化設計打造友善休憩空間，成為兼具治水、景觀與休憩功能示範案例。崁頂後續還有5項治水工程將陸續推動，希望持續提升區域防洪能力。

周春米指出，崁頂除了稻米、芝麻等農特產，再加上生態滯洪池、公所生態公園及共融遊戲場等設施，未來透過YouBike串聯火車站及周邊景點，打造兼具生態、休閒與慢活特色生活圈。

屏東縣政府水利處新聞稿表示，工程兼顧防洪安全、生態保育及環境景觀需求，採用柔性工法設計，河道底部以拋石基礎銜接植生坡面，減少傳統直立式護岸使用，降低對自然環境影響，同時透過拋石間隙提供動植物棲息空間，營造友善生態環境。

水利處提及，新闢滯洪池總滯洪量16.9萬噸，除於豪雨期間發揮滯洪功能、減緩洪峰及降低下游淹水風險外，平時也可作為綠地休憩空間，提供民眾親近水岸活動場域；池區配置喬木及灌木植栽，兼具碳補償、生態復育及景觀營造效益。