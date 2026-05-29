百年僑校重生！金水學校升級開幕 重溫僑民興學歲月

有「僑鄉學堂」代表性的水頭聚落「金水學校」，歷經展示更新與空間優化後，今天重新開幕。內政部國家公園署金門國家公園管理處於水頭聚落舉辦開幕典禮，邀集地方政界、教育界及社區人士齊聚，共同見證這座承載金門僑鄉記憶的重要歷史建築重新啟用。

今天的開幕活動，由金城鎮古城國小學生以口風琴演出揭開序幕，悠揚樂聲迴盪在百年聚落間，為典禮增添濃厚人文氣息，也象徵教育文化精神持續傳承。隨後，在與會貴賓共同剪綵下，宣告金水學校正式重新對外開放，現場氣氛熱絡。

包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、金門縣政府副秘書長李廣榮，以及地方社區、導遊與解說協會代表等人均到場參與，不少地方仕紳與鄉親也專程前往，共同見證聚落文化場域再生的重要時刻。

金管處長黃子娟致詞表示，金水學校展示館承載許多金門人的共同記憶，也是旅客認識金門僑鄉文化的重要窗口。場館展示歷經20年，已有維護與更新需求，因此這次重新整修除強化展示內容，也同步進行建築修繕與空間優化，未來金管處也將持續推動傳統建築修復與文化保存工作。

金門縣副縣長李文良表示，金水學校是早年華僑下南洋打拚有成後，回饋家鄉興學的重要見證，此次整修過程秉持「修舊如舊」原則，對匠師工法是一大考驗；除保存原有建築特色外，館內展示內容也同步升級，新增不少僑鄉相關文物，讓整體展示更加豐富完整。

金管處表示，金水學校是金門極具代表性的僑鄉教育建築，見證早年海外華僑捐資興學、回饋故里的歷史，也承載水頭聚落教育發展的重要記憶。此次更新工程除保留原有歷史建築風貌，也重新整合展示內容，導入多媒體互動設備及優化參觀動線，全面提升參觀品質與體驗。

開幕儀式後，金管處長黃子娟親自帶領與會來賓導覽展區，透過歷史文物、老照片與互動展示，帶領民眾重新認識金門聚落發展脈絡與僑鄉文化底蘊。不少參觀民眾表示，重新整修後的展示空間更具沉浸感，也更能感受到早年金門僑民重視教育、心繫故里的深厚情感。

有「僑鄉學堂」代表性的水頭聚落「金水學校」，歷經展示更新與空間優化後，今天重新開幕，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

「金水學校」歷經展示更新與空間優化後，今天重新開幕。記者蔡家蓁／攝影

「金水學校」歷經展示更新與空間優化後，今天重新開幕，由金城鎮古城國小學生以口風琴演出揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影