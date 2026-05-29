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屏東原民運動會6/19登場 新增都市原住民代表隊

中央社／ 屏東縣29日電

第2屆屏東原住民運動會將於6月19至21日在來義高中登場，今天點燃聖火。此次競賽除集結縣內各原鄉代表隊外，首度納入都市原住民代表隊共同參與。

「2026第二屆屏東縣原住民族運動會」6月19至21日登場，今天在屏東縣政府舉辦宣傳記者會，由屏東縣長周春米與聖火傳遞起跑選手共同點燃聖火，象徵賽事正式啟動。

周春米接受媒體聯訪表示，全國原住民族運動會每2年舉辦一次，為讓縣內優秀選手在正式賽事前，有更完善競技平台與訓練機會，今年舉辦第2屆屏東縣原住民族運動會，提供原鄉族人切磋交流舞台，也歡迎鄉親一同走訪來義高中觀賽。

周春米說，原住民族在藝術與運動領域始終展現亮眼實力，而屏東縣原住民族人口數為全國第4多，為展現縣內族人運動才華，今年屏東縣原住民族運動會賽事共規劃17項競賽種類，除了籃球、田徑、排球、羽球等熱門項目外，也納入傳統拔河、傳統射箭等原民特色運動，不僅讓賽事更加精彩，也期待展現原住民族多元運動能量。

國民黨籍平地原住民屏東縣議員潘翠雲表示，上屆8個山地原鄉加上1個平地原鄉參賽，本屆又加入都市原住民代表隊，感謝縣府原住民處把全部原民都照顧進來，期待這次會有很好的成績。

屏東縣政府原住民處表示，本屆運動會以「原力．上場 mipiculi」為主軸標語，「mipiculi」源自排灣族語，意涵為「大家一起加油」，傳遞彼此鼓舞、團結同行核心價值，展現從部落出發、在賽場相遇、共同發光精神。

原住民處說明，第2屆賽事分為一般競賽與傳統競賽2大類，一般競賽項目包含田徑、籃球、5人制足球、慢速壘球、排球、桌球、羽球及活力健康操；傳統競賽則有傳統射箭、傳統狩獵、傳統路跑、傳統摔角、傳統拔河、傳統負重接力、傳統鋸木接力、傳統撒網及傳統擲矛等項目，6月19日在來義高中舉行的開幕典禮現場，將規劃原住民特色市集及系列活動。

屏東 原住民 運動

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