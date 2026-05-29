金門金水學校整修重開幕 再現僑鄉文化記憶

呈現金門僑鄉文化的「金水學校展示館」，經整修今天重新開幕。金管處表示，此次透過重整內容、導入多媒體互動設施等，讓歷史空間兼具文化保存與教育推廣功能。

根據金門國家公園網站資料，1932年興建的金水學校為僑辦學校，正面採中西合璧的山牆裝飾，有精美雕刻及花草、天使等泥塑，牌樓上以英文字母A作為裝飾，呈現洋樓特有裝飾主題。展示館展示早期金門居民至海外工作、尋找出路的過程。

「金水學校展示館」自2025年8月1日起閉館整修，金門國家公園管理處今天舉辦「金水學校開幕典禮」。金管處長黃子娟致詞表示，金水學校展示館能夠讓旅客更認識金門僑鄉文化，也是許多在地居民共同記憶，而場館經歷20年展示，需要保養維護；金管處也將持續更新、修復傳統建築。

金門副縣長李文良出席表示，金水學校是華僑下南洋事業有成後回饋家鄉興建學校，這次整修「修舊如舊」，非常考驗匠師工法，內部軟體也有強化，新增許多受贈的僑鄉文物。

金管處透過新聞稿表示，金水學校承載水頭聚落教育發展與海外僑民回饋家鄉重要歷史記憶。此次展示更新，除保留原有歷史建築風貌外，也透過展示內容重整、多媒體互動設施導入及參觀動線優化，全面提升展示品質與參觀體驗，讓歷史空間兼具文化保存與教育推廣功能。

金管處表示，將持續推動聚落文化保存、歷史建築活化及環境教育推廣工作，透過文化展示與場域體驗，讓更多民眾深入認識金門珍貴人文歷史與聚落文化資產。