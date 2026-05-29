屏東消防高溫待勤「吹冷氣還要儲值計電」 議員要求檢討電費制度

屏東縣高溫酷暑炎熱，基層消防員面臨長時間待勤與出勤，回到廳舍後，有的分隊面臨要自掏腰包分攤電費，或是用冷氣儲值卡計電，成為今天議會多名議員關注焦點。消防局長李彬正說，依照各單位比例核給外勤水電費，夏季每人每月1100元、冬季每人每月1000元，後續會滾動檢討。

縣議員李世淦、梁育慈、陳揚、許馨勻、黃明賢等人今在縣議會消防局業務報告質詢時，關注基層消防員權益、分隊冷氣使用是否要自掏腰包付電費、高樓救災與消防人力問題。

多名議員關注分隊冷氣使用電力付費情況，縣議員陳揚說，基層告訴他要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，質疑超過用電額度後，變相要求消防員吸收電費，他建議消防局定期檢討與台電契約容量，不應讓基層同仁自掏腰包。

縣議員梁育慈說，屏東縣36個消防分隊其中有24個分隊設有計電表，若分隊同仁使用電量超過補助，需自行負擔。

縣議員李世淦質詢指出，天氣酷熱，消防各分隊冷氣設備是否足夠，也提醒如何避免消防人員在救災時發生熱衰竭。

消防局長李彬正說，今年度水電費經縣府核定預算760萬元，會根據各單位人員比例核給外勤水電費，夏季每人每月1100元，冬季每人每月1000元。另外新建廳舍規畫的外勤同仁寢室，兩人一間為原則，勤一休一制度後，通常一人使用一間寢室。

為避免公帑浪費，消防局表示，部分分隊有以房間為單位設置計電表，透過計電表評估與數據分析，檢視同仁用電情況，後續會全面檢討滾動式調整。

縣議員許馨勻關切潮州、內埔等地近年大樓增加，建議屏中地區增購第二輛雲梯車，並補足第二大隊救災人力。消防局長李彬正說，高樓火警救災並非單靠雲梯車，實務上仰賴室內消防栓、消防水帶箱及排煙設備協助搶救；由於水帶布線從1樓延伸至10多樓，對體力與水壓都是考驗，高樓救災首重建物內消防設備運用，雲梯車數量也會再檢討。

消防局表示，全局編制員額641人，因中央近兩年分發人力不足，缺額難補，今年5月已由縣府公告對外徵才，預計下半年自行商調50名消防人員返鄉，盼逐步補齊消防量能，預計2031年前改善人力缺口。

屏東縣議員陳揚說，有基層告訴他要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，質疑超過用電額度後，變相要求消防員吸收電費，他建議消防局定期檢討與台電契約容量，不應讓基層同仁自掏腰包。圖／陳揚提供