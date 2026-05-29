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陸女赴金門性交易 官兵涉違社維法檢扣證物釐清

中央社／ 金門29日電

有陸籍女子至金門養生館從事性交易已遭遣返，傳國軍人員曾消費。檢方表示，已查扣證物釐清事實。金防部說，7名官兵涉違社維法，全力配合偵辦，並啟動內部調查。

媒體報導，金門縣金湖鎮1間養生會館，有持旅遊簽證的陸籍女子從事非法性交易，並有國軍人員曾前往消費；報導指若未依規定報備，可能違反國軍「正義專案」相關保防規定。

金門地檢署今天透過新聞稿表示，22日接獲金門縣警察局金湖分局報請指揮後，隨即指派檢察官指揮偵辦，並於24日搜索養生館，經複訊相關涉案人員，吳姓負責人涉犯刑法第231條妨害風化，及違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第83條等罪嫌，訊後諭知新台幣10萬元交保候傳。

檢方表示，媒體報導本案有多名國軍人員涉及在該養生館內與陸籍女子從事性交易，引發國安疑慮，已查扣相關證物，積極釐清全案事實，以維護國家安全。

陸軍金門防衛指揮部發布新聞稿表示，經查所屬7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續接獲警方約詢到案，後續全力配合司法機關偵辦，以釐清案情；同時啟動內部行政調查，倘有違法違規行為，併同檢討懲處，以維軍紀。

金門 國軍 金防部

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