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屏東愛文芒果今年大豐收甜度最高18度 兄弟返鄉顧果園首次奪冠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東愛文芒果大豐收，今年拿下冠軍是枋寮地區農會王奕竣（右），他是農業大學第一屆學員，縣長周春米（左）現在吃芒果正當時。記者劉星君／攝影
屏東愛文芒果大豐收，今年拿下冠軍是枋寮地區農會王奕竣（右），他是農業大學第一屆學員，縣長周春米（左）現在吃芒果正當時。記者劉星君／攝影

屏東愛文芒果今年大豐收，屏東縣種植面積4178公頃是全台第二大產區，農業處舉辦愛文芒果評鑑，今年甜度最高達18.1度。拿下冠軍是枋寮地區農會王奕竣，他是農業大學第一屆學員，返鄉青農，重視田間管理疏剪枝葉；縣長周春米今透露，屏東芒果將外銷歐洲，農業部長陳駿季屆時出席舉行封櫃儀式。

縣長周春米表示，屏東是全台最早進入產季愛文芒果產區，今年在充足陽光與適中雨量滋養，芒果著果率提高，品質優異，迎來大豐收，縣府也加強產銷。周春米昨北上到家樂福桂林店舉辦「屏東芒夏季」，接下來6月6日今年芒果評鑑得獎者到台北希望廣場快閃展售。

今年參加評鑑45組農民，邀集產、官、學界專家，針對「外觀」、「重量」、「口感」、「甜度」及「包裝設計」評比，最終枋寮地區農會農民王奕竣奪冠。王奕竣是屏東農業大學第一屆學員，投入芒果種植超過10年，他說，透過細緻田間管理，包括疏剪枝葉、維持果樹通風與日照條件，提升果實品質與甜度。他的果園在枋寮鄉士文溪周邊約3公頃，排水性佳、不易積水，有效降低病害，今年天候穩定加持，迎來產量與品質雙雙提升豐收好年。

王奕竣是返鄉青農，原本念工業管理，畢業後，還曾去當修鞋師傅，哥哥先回來接手父親果園，他在10多年前返鄉，兄弟分工合作，他跟哥哥負責農業現場，大嫂負責行銷等事務。每次評鑑都會參加，先前最好成績是季軍，今年首度拿下冠軍。

王奕竣說，去年3公頃面積來說，芒果約2萬顆，今年大豐收有10萬顆。目前價格平穩；農業處表示，芒果現今批發價A級約每公斤100到130元間價格算平穩，除內銷外，屏東愛文芒果也有銷日本、韓國。縣長周春米也透露，屏東愛文芒果下周封箱首度銷往歐洲，開拓多元市場。

農業處表示，縣府從2021年起針對縣內主要果品辦理評鑑，今年第6年，評鑑制度深化屏東農產形象，引導農民朝向計畫型生產與品質管理，並與消費市場接軌。愛文芒果是屏東重要夏季水果，也是外銷主力，產地枋寮、枋山、獅子及春日鄉，年產量約3萬8372公噸。每年4月底起即可陸續品嘗到屏東愛文芒果，盛產期集中5至6月。

評鑑獲獎名單： 冠軍王奕竣、亞軍柯森陽、季軍周植龍、優勝潘佳豪、陳潔芳、黃登吉、黃秀娟、戴正一。

屏東縣今年愛文芒果評鑑冠軍。記者劉星君／攝影
屏東縣今年愛文芒果評鑑冠軍。記者劉星君／攝影

屏東 芒果 周春米

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