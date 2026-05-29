下飛機就能領錢了！綠島、蘭嶼機場ATM啟用 旅客：這個有感

全國多數離島機場均已設置ATM，但蘭嶼與綠島機場尚未設置，形成服務落差。立委陳瑩去年接獲鄉親陳情，隨即在國會質詢並協調民航局，要求在航廈改建規畫中一併納入金融服務空間。如今綠島機場ATM已啟用，蘭嶼也已完成設置，補上離島交通服務的一塊缺口。

陳瑩表示，離島交通不只是「能不能抵達」，更包含抵達後的基本生活服務，感謝民航局與中華郵政配合推動，讓綠島與蘭嶼的金融服務更完整，也讓旅客與鄉親在島上移動更安心、也更便利。

在綠島機場現場，不少旅客表示「剛下飛機就能領錢真的方便很多」，尤其自由行遊客常常沒有準備足夠現金，以前得再跑一趟市區，現在直接在機場就能處理，「行程順很多，也比較安心」。也有業者指出，旺季時旅客集中到達，「有ATM之後，臨時租車、買船票都比較不會卡住」。

鄉親方面則認為，這項設施雖然小，但影響不小。綠島居民說，以前遇到假日或夜間急需用錢時，機場沒有提款機，「有時候真的會很不方便」，現在至少回島或出島時都能順手處理金融需求，也減少奔波。

目前綠島與蘭嶼的ATM設置已配合航廈工程同步完成。綠島臨時航廈預計2026年6月完工，經費2.85億元；蘭嶼臨時航廈預計2026年4月完工，經費2.99億元；兩地永久航廈則預計2027年12月完工。