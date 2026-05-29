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打造亞洲資產管理中心高雄專區新地標 後金段公辦都更案今簽約

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更，今天上午由高雄市政府與最優申請人春福建設股份有限公司簽約。圖／高市捷運局提供
高雄市捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更，今天上午由高雄市政府與最優申請人春福建設股份有限公司簽約。圖／高市捷運局提供

高雄市捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更，今天上午由高雄市政府與最優申請人春福建設股份有限公司簽約，吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐，透過都市更新推動綠色金融科技與國內外創新產業聚集，形成產業群聚效應，進一步帶動前金區整體機能升級與城市轉型發展。

高雄市副市長林欽榮表示，金管會自去年9月正式推動「亞洲資產管理中心」，並選定高雄作為首個示範專區，以高速行政效率進行及鬆綁法規，串連亞洲新灣區與中正路金融聚落。目前已有銀行、壽險6家、投信投顧及證券商共計56家金融機構獲准進駐高雄專區，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，透過專區設立加速吸引海外資金與專業人才回流，前金區後金段公辦都市更新案正是配合此需求應運而生，將原閒置10年以上之市有土地，透過都市更新提供優質商辦、複合生活機能與現代化都市空間，提供金融產業人才所需的環境，並帶動前金區產業及居住生活的全面升級。

捷運局表示，基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行距離僅200公尺，土地面積3,274平方公尺，使用分區為第四種商業區，容積率630%，投資人將投入50億元，興建1.79萬坪複合式住宅及商辦，低樓層做銀行、金融、資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞洲資產管理中心高階管理人員住宿需求，市府並可分回至少23億元以上權利價值，全數挹注捷運建設經費。

春福建設總經理李富正（左），高雄市副市長林欽榮（右）進行簽約儀式。圖／高市捷運局提供
春福建設總經理李富正（左），高雄市副市長林欽榮（右）進行簽約儀式。圖／高市捷運局提供

高雄市捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地<a href='/search/tagging/2/公辦都更' rel='公辦都更' data-rel='/2/122563' class='tag'><strong>公辦都更</strong></a>，未來可望進一步帶動前金區整體機能升級與城市轉型發展。圖／高市捷運局提供
高雄市捷運工程局辦理前金區後金段8筆土地公辦都更，未來可望進一步帶動前金區整體機能升級與城市轉型發展。圖／高市捷運局提供

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