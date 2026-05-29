檳榔園變身榴槤園 退休警種出頂級精品「水果之王」

屏東縣麟洛鄉退休警察徐俊明砍掉檳榔樹，種植88棵榴槤樹，品種包括「貓山王」、「黑刺」與「山榴槤」，都是榴槤界頂級精品，常態下需6到8年才能開花結果，在他的呵護照料，進度超前，果樹第3年開花結果，成為市場上搶手精品水果。

走進徐俊明在麟洛鄉的農場，樹上掛著一顆顆待成熟榴槤，以藍繩綁在枝條，就怕果實成熟後直接掉落。

徐俊明說，檳榔產業漸沒落，決定砍掉檳榔樹，轉作挑戰性高的馬來西亞頂級榴槤，克服冬天低溫寒流還有夏天的颱風，他採草生栽培維持土壤溫度，面對颱風，透過植栽矮化與錏管架增強抗風性，今年天公作美，產量大爆發。

「去年因為雨水過多，結果率受到影響」，徐俊明說，今年度從年初以來處於較乾旱條件下，授粉成功比例還滿高，他看著果園說，目前平均掛果約20顆左右。他採自產自銷供不應求，這兩三年來，品嘗過的饕客，覺得在台灣吃榴槤已有像在馬來西亞，頂級榴槤感覺。

麟洛鄉長鍾慶平說，農民對榴槤研究非常有專業，很細心，榴槤一般要種植6到8年，才可以結果，徐俊明的三年就結果，掛果率高更是麟洛之光。

屏東縣麟洛鄉退休警察徐俊明有感於檳榔產業漸沒落，砍掉檳榔樹，種植88棵榴槤樹，成為市場上搶手精品水果。記者劉星君／攝影