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紅火蟻繁殖高峰來襲 金門出動無人機「空中撒藥」防堵蔓延

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所近日全面啟動年度防治作業，今年更首度擴大導入無人機空投餌劑，針對農地及不易到達區域進行大面積灑佈。圖／金門縣防疫所提供
目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所近日全面啟動年度防治作業，今年更首度擴大導入無人機空投餌劑，針對農地及不易到達區域進行大面積灑佈。圖／金門縣防疫所提供

目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所近日全面啟動年度防治作業，今年更首度擴大導入無人機空投餌劑，針對農地及不易到達區域進行大面積灑布，希望降低防治死角，全面壓制紅火蟻擴散。

金門縣動植物防疫所樊德正指出，紅火蟻目前進入築巢與快速繁殖期，是全年防治關鍵時機，農友應把握春、夏、秋三季施藥時程，在發生區域均勻撒布餌劑，每公頃約2公斤，可選用昆蟲生長調節劑型餌劑，如百利普芬、美賜平、二福隆等，也可搭配毒殺型餌劑，包括益達胺、賽滅寧及賜諾殺等藥劑。

防疫所表示，餌劑效果易受潮濕影響，建議選在氣溫21至38度、晴朗無雨的天氣施用，以露水蒸發後的上午時段最佳。若希望加速滅蟻成效，可採「二階段防治法」，先在蟻丘施撒餌劑，每座蟻丘約10公克，一周後再搭配觸殺型藥劑或高溫熱水、熱蒸氣等物理方式處理，可進一步提高防治效果。

今年防疫所新增無人機防治作業，已於5月1日至15日在烈嶼完成第一階段防治，目前金寧鄉5月16日至6月30日灑布餌劑，接續將於7月上旬進入金城鎮，7月中旬至8月底防治金沙鎮，9月再返回烈嶼第二階段防治。

防疫所表示，透過無人機大面積空投昆蟲生長調節劑型餌劑，可有效提升施作效率，並降低人工作業難以抵達區域的防治漏洞，盼藉由全面性防治，逐步壓低全縣紅火蟻發生率。

防疫所也提醒民眾，每年4月、7月及10月是紅火蟻重要防疫時期，建議至少施灑餌劑3次，若發現田區出現隆起沙土堆、周圍有紅褐色螞蟻活動，應提高警覺，可向防疫所或各鄉鎮公所索取防治餌劑。若有紅火蟻辨識或防治相關問題，也可向防疫所洽詢。

目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所提醒民眾，每年4月、7月及10月是紅火蟻重要防疫時期，建議至少施灑餌劑3次。記者蔡家蓁／攝影
目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所提醒民眾，每年4月、7月及10月是紅火蟻重要防疫時期，建議至少施灑餌劑3次。記者蔡家蓁／攝影

目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所近日全面啟動年度防治作業，今年更首度擴大導入無人機空投餌劑，針對農地及不易到達區域進行大面積灑佈。圖／金門縣防疫所提供
目前正值入侵紅火蟻繁殖活躍季節，金門縣動植物防疫所近日全面啟動年度防治作業，今年更首度擴大導入無人機空投餌劑，針對農地及不易到達區域進行大面積灑佈。圖／金門縣防疫所提供

金門 紅火蟻 無人機

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