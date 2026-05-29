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盛夏吃瓜 屏東九如鄉農會「大中小西瓜」都有 馬卡龍與炸彈西瓜人氣夯

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
馬卡龍西瓜田區一顆一顆的。圖／農民陳韻全提供
馬卡龍西瓜田區一顆一顆的。圖／農民陳韻全提供

盛夏來臨，吃西瓜消暑，屏東縣九如鄉農會超市推出三種大小的西瓜，有傳統大西瓜、還有中型的黑曜石西瓜、又稱炸彈西瓜和適合一人品嘗的馬卡龍西瓜，炸彈西瓜本周上市後，超市補貨不斷，馬卡龍西瓜則在6月初上市，傳統大西瓜則是最早推出。

西瓜季節約到6月，也漸進入尾聲，日頭赤炎炎，西瓜甜又多汁，放到冰箱冰鎮，又更為消暑。九如鄉農會超市推出的西瓜，三種大小一次滿足，且都是來自九如鄉農民栽種。

大西瓜是九如鄉玉水村農民在花蓮種植、黑曜石西瓜又稱炸彈西瓜，是農民朱哲民栽種。去年首次推出的馬卡龍西瓜由九如鄉農民陳韻全種植，他採吊網方式包住西瓜，去年推出後銷售一空，預購還排到今年產季，相當熱銷。

龔泰文說，西瓜品種不一，除了常見的傳統大西瓜，農友種苗公司研發不同大小的西瓜，黑曜石西瓜因外觀黝黑，加上大小就像炸彈，農民才將黑曜石西瓜又稱為「炸彈西瓜」，甜度約有11到13度。

馬卡龍西瓜去年一推出後，龔泰文笑說，去年還欠500顆，今年農民提供量約1000顆，其中500顆要先提供給去年積欠預購單，還有500顆歡迎民眾訂購，雖然6月初才上市，但詢問度高，今年預購買氣不錯，要買要快。

龔泰文說，西瓜栽種部分，大西瓜、炸彈西瓜都是種在田區，因此西瓜有些部位轉色不均，無法呈現整體一致感。馬卡龍西瓜種在溫網室內，農民陳韻全細心將每顆馬卡龍西瓜用吊床包著，因為用吊床，西瓜轉色完整。

「大中小西瓜適合各種不同家庭食用」，龔泰文說，切西瓜也是要有技巧，農會有賣大西瓜切好的六分之一。炸彈西瓜中型，適合兩個家庭吃，馬卡龍西瓜小型，適合單人食用。

龔泰文說，除了大中小不同大小西瓜外，農會也銷售來自高雄「大肥娥」生態農場主人栽種荔枝，採自然農法種植。消費者夏季水果選擇多元，農會搭起農民與消費者間平台，將各式水果推廣給民眾，也能帶動農民收益。

屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成，左為馬卡龍西瓜農陳韻全，右為九如鄉農會總幹事翁泰文。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成，左為馬卡龍西瓜農陳韻全，右為九如鄉農會總幹事翁泰文。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成，右為馬卡龍西瓜農陳韻全，左為九如鄉農會總幹事翁泰文。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成，右為馬卡龍西瓜農陳韻全，左為九如鄉農會總幹事翁泰文。記者劉星君／攝影

馬卡龍西瓜田區一顆一顆的。圖／農民陳韻全提供
馬卡龍西瓜田區一顆一顆的。圖／農民陳韻全提供

屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會推出大中小三款不同體積大小的西瓜，馬卡龍西瓜用吊網栽種收成。記者劉星君／攝影

農民 花蓮 西瓜 農會

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