坐收亞灣環景 高雄港旅運中心頂樓將開咖啡廳

金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，來自台灣、大陸及金門在地的宮廟、藝陣與陣頭齊聚後浦，約有3千多人參與遶境巡安。儘管天氣炎熱、體感溫度一度高達35度，但信眾熱情不減，沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，將金城街區擠得水洩不通，也讓後浦老城再現一年一度的宗教狂熱氛圍。

2026-05-28 16:57