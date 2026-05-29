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坐收亞灣環景 高雄港旅運中心頂樓將開咖啡廳

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄港旅運中心15樓將打造360度景觀咖啡廳，預計成為全新打卡地標，而高雄第一高樓85大樓也將由艾美酒店進駐，打造約600間客房，成為南高雄客房數最多的五星級飯店。記者宋原彰／攝影
高雄港旅運中心15樓將打造360度景觀咖啡廳，預計成為全新打卡地標，而高雄第一高樓85大樓也將由艾美酒店進駐，打造約600間客房，成為南高雄客房數最多的五星級飯店。記者宋原彰／攝影

高雄港旅運中心建築外觀以海浪流體動態為設計意象，遠看宛如一頭巨型鯨魚棲息港灣，是高雄重要地標，但營運三年，樓層規畫多次變更，台灣港務公司四月底送交立法院交通委員會最新樓層使用狀況，商業空間將由承億酒店及澎坊公司進駐，十五樓頂樓打造三六○度景觀咖啡廳，將可一覽高雄亞灣景致。

高雄港是台灣第一、世界排名第十五大貨櫃港，政府為拓展國際海運能見度，打造地下二層、地上十五層旅運中心，海浪流體的動態外觀成為亞灣區必訪場景。

高雄港旅運中心可同時停泊兩艘廿二萬噸級大型郵輪，每小時服務量達兩千人。港務公司原規畫十五層塔樓作辦公空間、六層裙樓作旅運與商業設施，歷經多次調整，據最新規畫，裙樓由澎坊公司經營二樓免稅店，其餘空間由承億酒店進駐；塔樓則規畫郵輪國際會議廳、港務公司培訓中心及科技金融業商辦與會展空間。十五樓更打造為三六○度景觀咖啡廳，可環場俯瞰亞灣區，成為打卡新地標。

不僅這處景觀咖啡廳能盡覽亞灣之美，鄰近的高雄第一高樓八五大樓，經海霸王集團以五十四點四億標下君鴻飯店樓層後，確定引進艾美酒店進駐，規畫在卅四、卅五樓，及卅七樓至八十五樓打造約六百間客房，成為南高雄客房數最多的五星級飯店，高空俯瞰亞灣景致，預計成為新時尚熱點。

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