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高雄港旅運中心遊客未達預期 議員：友善郵輪店家少又遠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄港旅運中心去年進出港十四萬人次，民代建議加強和周邊店家串連。圖／高雄市海洋局提供
高雄港旅運中心去年進出港十四萬人次，民代建議加強和周邊店家串連。圖／高雄市海洋局提供

高雄港旅運中心斥資五十億元興建，打造南部國際海運觀光門戶，但開幕三年來屢遭質疑郵輪遊客數下滑，去年郵輪到港僅九十五艘次，進出港十四萬人次，落後基隆港旅運人次七倍；民代發現，市府僅輔導五處友善郵輪特色商家且距離港區遠，高雄港周邊店家反而未加入，難創造國際觀光商機。

高雄港務分公司解釋，基隆港和高雄港市場條件、航線結構不同，基隆港長期耕耘日韓短線母港市場，屬成熟市場，高雄港在母港培育客源時間短，近年營運已回復至疫情前水準。海洋局表示，已計畫在港區與輕軌周邊邀集具潛力的指標性商家，也推動郵輪友善店家認證標章，招募更多店家加入，今年預計增六十家，各局處也提供郵輪旅客交通補助、商圈優惠券等多項優惠方案。

高雄港旅運中心去年郵輪到港艘次與旅客人次雖成長約六成，仍不如預期。海洋局推動友善郵輪旅客特色商家，目前僅五處入列，多位於原縣區。議員張博洋指出，郵輪旅客停留僅六至十小時，高雄港周邊商家未加入友善商店陣容，旅客下船後不可能在有限時間內，前往沒有大眾運輸系統串聯的梓官、美濃、大寮等地。

張博洋也指出，友善郵輪旅客商家的宣傳通路僅在旅運中心內放置摺頁和播放影片，反觀基隆市則結合在地商圈，透過清晰標誌、開發App和線上地圖，提升消費便利性。

市議員許采蓁說，高雄港旅運中心耗資五十億元，總年度人次卻是基隆港旅運中心一個月水準，原設定每年目標為十七點七萬人次卻未達成。市議員鍾易仲指高市府去年預報高雄港旅運中心有一一五艘次、十七萬人次，實際低於預期，且市府推的岸上觀光行程單調，周邊產業鏈不足，缺乏免稅購物與娛樂設施。

高市觀光局表示，已推出「高雄GO」App整合食宿遊購行資訊，並導入AI智慧客服、多語導覽，讓郵輪旅客即時掌握高雄景點，也推薦五條三至六小時建議遊程，強化觀光吸引力。

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