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屏縣明年65歲以上補助健保費有排富 今成議會質詢焦點

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，縣議員紛紛提出不同看法。蔣月惠及曾義雄認為不應排富，梁育慈則認為在縣府有限資源下應階段性的排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站
屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，縣議員紛紛提出不同看法。蔣月惠及曾義雄認為不應排富，梁育慈則認為在縣府有限資源下應階段性的排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站

屏東縣長周春米27日在施政總報告提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，縣議員紛紛提出不同看法。蔣月惠及曾義雄認為不應排富，梁育慈則認為在縣府有限資源下應階段性的排富，未來可陸續放寬補助標準。

周春米昨天宣布明年1月起設籍屏東縣滿1年，65歲以上長者（原住民55歲以上），綜所稅率5%以下長者，每月補助826元健保費，估計約17萬長輩受惠。其中「排富」的規定今天許多議員都提出不同看法，無黨籍蔣月惠認為排富將讓民眾「看得到、吃不到」。

國民黨籍曾義雄也認為不應排富，否則會造成很多問題，像退休人員、有報扶養的人要如何歸類？縣府沒有提出細節說明，會變相增加業務承辦人的壓力。他質疑為何縣府可以花這麼多錢辦活動，卻在福利上排富，「難道對社會貢獻幾十年的人，政府不應該回饋、照顧嗎？」

民進黨籍梁育慈則認為，目前該政策沒有排富的縣市，大都為統籌分配款有利的縣市，如花蓮、台東、澎湖、金門、南投等，而六都中包括新北、台中、台南、高雄，標準都和屏東一樣。在縣府資源有限情況下，階段性排富可把資源優先給最需要的人，但建議縣府在財務狀況評估後，未來可陸續放寬補助標準。

社會處長劉美淑表示，目前補助的相關細則還在研擬中，未來若財政狀況可以解決，將研議「無排富」的可能。縣府會逐步做好這項政策，目前會先把預算用在最需要的鄉親身上。

屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，國民黨籍曾義雄認為不應排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站
屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，國民黨籍曾義雄認為不應排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站

屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，民進黨籍梁育慈認為在縣府有限資源下應階段性的排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站
屏東縣長周春米提出「明年1月起65歲以上長者補助健保費」，但有排富規定，今天成為議會業務質詢熱議焦點，民進黨籍梁育慈認為在縣府有限資源下應階段性的排富。圖／翻攝自屏東縣議會網站

健保費 梁育慈 屏東

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