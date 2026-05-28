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金門藝陣「打花草」傳承不斷 青年共聚迎城隍

中央社／ 金門28日電

眾多青年參與的金門傳統藝陣「打花草」，今天在迎城隍隊伍中熱鬧演出；聚集打花草團隊的王丞瀞說，很期待每年此時相聚，連結更多在地的朋友，「我覺得是很美好的緣分」。

今天是農曆4月12日金門一年一度的「迎城隍」盛事，由浯島城隍廟主委楊耀芸指導的傳統藝陣「打花草」也參與其中，十餘名青年、孩童扮演書生、乞丐與女旦等角色，以行動劇形式演出戲曲故事「鄭元和與李亞仙」，獨特表演引起民眾圍觀。

隊伍中畫著丑角3色臉譜的藝陣成員許翼軒，邊走邊「打七響」，拍打手肘、胸口等部位，模樣逗趣。他告訴中央社記者，其實過去對廟會活動沒有興趣，也不會特別跟著迎城隍，當初是因為朋友邀請，抱著支持朋友心態加入，到現在每年都會以各種形式參加或幫忙。

聚集團隊演出的王丞瀞是「打花草」初代成員的後代，她表示，由她召集打花草的第1年人力很缺乏，還從台灣找朋友來跳，轉眼已過去4年，許多金門返鄉青年固定參加，有些成年人雖然沒有時間參與，但他們的孩子也會加入打花草團隊。

王丞瀞說，她還是孩子時，也是因為大人忙碌無暇參加才被拉來一起跳，「感覺我們是有一樣的緣分才來跳打花草」。

王丞瀞表示，打花草能夠成團演出，仰賴大家工作之餘仍願意付出心力練習，每年在此時相聚，甚至也會再帶進更多朋友加入，透過打花草這個媒介，似乎創造了更多在地連結，「我覺得是很美好的緣分」。

金門 青年 城隍

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