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高雄港旅運中心去年郵輪到訪人次低於預期 民代批：周邊商圈串聯低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。圖／高雄市海洋局提供
高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。圖／高雄市海洋局提供

高雄港旅運中心斥資50億元興建，盼打造南部國際海運觀光門戶，但3年前開幕至今屢遭質疑郵輪遊客數頻下滑，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，低於市府預期，更落後基隆港旅運人次7倍；民代發現市府輔導全市店家作為友善郵輪特色商家，但全市僅5處，且距離港區遠、缺乏串連，高雄港周邊店家未加入，難保握國際觀光商機，吸引回訪。

高雄港旅運中心去年到港艘次、進出港人次雖較前年成長約6成，但低於預期，且基隆港郵輪進出人次為99.3萬，高於高雄7倍。據統計，郵輪停靠高雄港後，旅客岸上旅遊時間介於6至10小時，高市海洋局設立「友善郵輪旅客特色示範商家」，輔導店家設置告示牌、翻譯菜單、多元支付等，提升旅客體驗，但全市僅有安心石斑故事館、梓官漁會、原鄉緣紙傘文化村、舊振南漢餅文化館、城市部落原住民風味餐廳5處商家。

市議員張博洋表示，友善郵輪旅客示範商家停留在試辦階段，全市5間店家覆蓋率低，大多位在原縣區，「郵輪旅客下船後，不可能在有限時間內到梓官、美濃、大寮等地」，且交通方式不明，缺乏串聯大眾運輸，高雄港周邊店家未加入行列。

張博洋指，友善郵輪旅客商家缺乏認證程序，宣傳通路僅在旅運中心內放置摺頁和播放影片，海洋局委外經營的新濱町海洋廚房，也未列入友善店家，反觀基隆市推動郵輪友善店家為結合在地商圈，夠過清晰標誌、開發APP和線上地圖，提升消費便利性。

市議員許采蓁表示，高雄港旅運中心耗資50億元，總年度人次卻是基隆港旅運中心一個月水準，原設定每年目標為17.7萬人次卻未達成。市議員鍾易仲表示，高市府去年預報高雄港旅運中心有115艘次、17萬人次，實際低於預期，批市府推行岸上觀光行程單調，周邊產業鏈不足，缺乏免稅購物與娛樂設施。

海洋局表示，已計畫將港區與輕軌周邊，邀集具潛力的指標性商家，包括新濱町海洋廚房納入友善郵輪商家，協助達成多語言標示、行動支付等，也推動郵輪友善店家認證標章，招募更多店家加入，今年預計增加60間，各局處也提供郵輪旅客交通補助、商圈優惠券等多項優惠方案。

高雄港務分公司表示，基隆港和高雄港市場條件、航線結構不同，基隆港長期耕耘日韓短線母港市場，屬成熟市場，高雄港在母港培育客源時間短，近年營運已回復至疫情前水準，將持續耕耘市場。高市觀光局表示，已推出「高雄GO」APP，整合食宿遊購行資訊，並導入AI智慧客服、多語導覽，讓郵輪旅客即時掌握高雄景點，並推薦5條3至6小時建議遊程。

高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。記者宋原彰／攝影
高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。記者宋原彰／攝影

高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。記者宋原彰／攝影
高雄港旅運中心斥資50億元興建，去年郵輪到港95艘次，進出港14萬人次，民代建議應加強旅運中心和周邊店家的串連，提升郵輪經濟。記者宋原彰／攝影

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