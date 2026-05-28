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金門迎城隍豔陽下登場 千人隊伍綿延金城街巷

中央社／ 金門28日電

今天是金門年度迎城隍盛事，來自台灣、中國各路藝陣、信眾頂著豔陽在金城市區遶境，上千人隊伍綿延數公里，沿途鑼鼓喧天，場面熱鬧。

今天是「金門迎城隍」正日，大批藝陣隊伍在每年農曆4月12日於金城市區展開大規模遶境，許多藝陣上午就在金城市區準備，金門縣長陳福海也在遶境開始前，先至浯島城隍廟獻爐敬金。

陳福海、金門縣議會議長洪允典、國民黨籍立委陳玉珍等人下午扛出城隍爺神輦開始遶境，來自台灣、中國及金門本地超過60間宮廟共同從城隍廟啟行，金城市區街巷旗輦飄揚，鑼鼓喧天，上千人迎城隍隊伍蜿蜒數公里，場面盛大。

文化部文化資產局長陳濟民今天也到場參與，他接受中央社記者採訪表示，今年已是第3次到金門迎城隍，這不只是地方宗教盛事，金門迎城隍也是文化部依文資法登錄的國家級重要民俗，金門縣府把迎城隍跟觀光結合成文化季，除有助觀光發展，也能起到傳承重要民俗文化作用。

陳濟民說，文資局多年補助保存傳承計畫，包括依循古禮的遶境活動、藝陣踩街、親子蜈蚣座等，讓重要傳統文化藝術能夠傳承。

根據國家文化資產網，清朝康熙十九年（西元1680年）曾設鎮總兵署於明朝建立的金門千戶所城，後又將總兵署移至後浦（金城），並於農曆4月12日將城隍爺分火到後浦奉祀，由此並衍生出目前年年熱鬧舉行的4月12日迎城隍。

金門縣政府則將此重要民俗活動結合觀光文化季，多年來融入蜈蚣座親子嘉年華、特色藝陣遊行等，規劃成將近1個月系列活動。

金門 城隍 遶境

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