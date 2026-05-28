公益游泳列車前進甲仙小林國小 協助學童愛水懂水

舞動陽光股份有限公司從2024年發起的「公益游泳教學回饋列車計畫」一連舉辦三年，今年再度回到高雄甲仙小林國小展開為期五天的教學活動。期望透過公益回饋列車計畫，可以將游泳及水域安全知識帶到偏鄉，讓小朋友親水、愛水更懂水，協助孩童建立正確水域觀念與自我保護能力。

主辦單位表示，與去年初次接觸水域的基礎課程不同，今年多數學童皆有參與過去年活動的經驗，並具備基礎的能力，今年的課程目標是鼓勵學童挑戰自我，可以挑戰換氣、划手等進階技巧的目標，並依學生能力分為基礎班與中高級班，從適應水性、漂浮、打水、自由式，到換氣技巧循序漸進，期望小朋友在游泳上可以努力精進，讓游泳成為終身受用的技能。

舞動陽光股份有限公司總經理杜正忠表示，真正有價值的公益，不是一年做一次，而是願意持續投入、陪伴孩子成長，公益游泳回饋列車不只是教會孩子游泳，更建立孩子的自信與安全意識，也讓青年教練們透過公益服務，看見教育與陪伴的價值。

舞動陽光股份有限公司發起「公益游泳教學回饋列車計畫」到高雄甲仙小林國小展開為期五天的教學活動。期望讓偏鄉孩童建立正確水域觀念與自我保護能力。圖／舞動陽光提供