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守護北竿塘后道環境 馬管處邀軍民共同淨灘

中央社／ 連江縣28日電

馬管處今天在北竿舉辦守護塘后道淨灘活動，號召在地軍人、民眾與遊客共同參與，並加入海廢藝術創作環節，盼推動兼具環境行動的永續觀光模式。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，落實行政院向海致敬政策並推廣海洋責任旅遊，今天上午在北竿塘后道沙灘「守護塘后道、再現藍眼淚」淨灘暨環境教育活動，號召當地國軍、鄉親與遊客共150位，一起參與海岸清理。

馬管處說，淨灘參加者協力清除威脅景觀與生態的塑膠瓶罐、漁業浮具及保麗龍碎片，還給塘后道沙灘純淨無瑕的面貌，邀請在地藝術工作者連彩霖，指導參加者利用撿拾的素材，製作成富有馬祖獨特意象的藝術作品，賦予海洋廢棄物全新的生命。

馬管處透過新聞稿強調，盼透過淨灘與製作海廢藝術品，讓參加者清除沙灘上的垃圾，實際動手維護藍眼淚觀淚點生態環境，更能反思人類與海洋的關係，讓環境永續種子在心中萌芽。

北竿塘后道沙灘擁有馬祖少見的大面積白色沙灘，細緻潔白的砂質、潮來潮往形成的連島沙洲地景，以及夜晚閃爍於海面的藍眼淚，為馬祖最具代表性的海洋景點之一。

淨灘 沙灘 馬祖

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