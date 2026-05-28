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影／金門迎城隍超熱！3千人遶境、鞭炮震天 後浦城區封街6小時

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，包括立委陳玉珍、金門縣長陳福海、縣議長洪允典、副縣長李文良、北農董事長楊鎮浯、為城隍爺抬轎，並陪同遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影
金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，包括立委陳玉珍、金門縣長陳福海、縣議長洪允典、副縣長李文良、北農董事長楊鎮浯、為城隍爺抬轎，並陪同遶境巡安。記者蔡家蓁／攝影

金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，來自台灣、大陸及金門在地的宮廟、藝陣與陣頭齊聚後浦，約有3千多人參與遶境巡安。儘管天氣炎熱、體感溫度一度高達35度，但信眾熱情不減，沿途鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕於耳，將金城街區擠得水洩不通，也讓後浦老城再現一年一度的宗教狂熱氛圍。

今天下午1時，「城隍爺出巡遶境」正式登場，隊伍自城隍廟出發，依循傳統「香路」展開長達3800公尺的巡安遶境。今年共有45支隊伍參與，包括四門進香團、范謝將軍盟會、關帝聖君、蘇府四千歲、南門妝人隊伍、南門打花草及福建省城隍聯誼總會各廟等經典陣頭，浩浩蕩蕩穿越後浦街區，沿途神轎、旗輦迎風飄揚，廟會陣頭輪番演出，將迎城隍氣氛推向最高潮。

包括立委陳玉珍、金門縣長陳福海、縣議長洪允典、副縣長李文良、北農董事長楊鎮浯、金城鎮長李誠智及金城鎮民代表會主席郭永隆等人，也都到場扶轎、抬轎，陪同城隍爺繞境巡安。

由於人潮爆滿，金城鎮民生路、民權路等主要道路特別封街近6小時，街道兩側早早便擠滿民眾與遊客，不少人手持清香虔誠等待城隍爺神像駕臨，也有住戶在門口擺設香案、供桌迎神，甚至主動提供茶水、飲料替遶境隊伍消暑補充體力。

來自台中的黃姓遊客表示，第一次到金門參加迎城隍，「真的像整個島都動起來」，尤其神轎經過時鞭炮齊放、煙霧瀰漫，震撼感十足，與台灣本島廟會氛圍截然不同。金城居民許先生則說，迎城隍是金門人一年中最重要的大事，「不管多熱，大家都一定會出來陪城隍爺走香路」，這不只是宗教活動，更像是一種地方共同記憶。

值得一提的是，今年現場也有不少「嬌點」，除了台灣省城隍廟找來辣妹鋼管舞表演外，台南薛家手工粉圓業者也特地從台灣聘請4位廟會辣妹禮生助陣，讓隊伍增「色」不少，吸引大批民眾圍觀拍照。

因為天氣太熱，主辦單位也幫蜈蚣座安裝小電風扇，並沿途發放冰棒給參與的小朋友消暑降溫，小朋友邊吃冰邊遶境的畫面，也成為街頭最可愛的一幕。

金門迎城隍歷史悠久，城隍廟創建於明洪武20年（1388年），已有600多年歷史；清康熙19年（1680年），當時總兵將原位於金門城的「古地城隍廟」遷治至後浦，自此每年固定舉辦遷治慶典，也成為金門最具代表性的民俗宗教活動。不同於一般廟宇以神明聖誕為主，迎城隍是以「遷治」作為核心，至今仍完整保留傳統香路與民俗文化，也讓這場宗教盛事成為金門最具代表性的文化資產之一。

金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，台灣「就是秋咖啡」也跨海來金門，提供免費的咖啡，跟香客結緣。記者蔡家蓁／攝影
金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，台灣「就是秋咖啡」也跨海來金門，提供免費的咖啡，跟香客結緣。記者蔡家蓁／攝影

金門迎城隍今年現場也有不少「嬌點」，台灣省城隍廟特別找來辣妹進行鋼管舞表演，沿途吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍今年現場也有不少「嬌點」，台灣省城隍廟特別找來辣妹進行鋼管舞表演，沿途吸引民眾搶拍。記者蔡家蓁／攝影

金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，台南薛家手工粉圓業者也特地從台灣聘請4位廟會辣妹禮生助陣，讓隊伍增「色」不少。記者蔡家蓁／攝影
金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，台南薛家手工粉圓業者也特地從台灣聘請4位廟會辣妹禮生助陣，讓隊伍增「色」不少。記者蔡家蓁／攝影

金門迎城隍，大甲媽祖神尊也遶境出巡金城后浦地區，吸引大批信眾夾道恭迎，不畏豔陽跪地祈求鑽轎底沾福氣。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍，大甲媽祖神尊也遶境出巡金城后浦地區，吸引大批信眾夾道恭迎，不畏豔陽跪地祈求鑽轎底沾福氣。記者蔡家蓁／攝影

金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，小朋友打扮成古裝坐在花車上遊行，都說是難得的經驗。記者蔡家蓁／攝影
金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，小朋友打扮成古裝坐在花車上遊行，都說是難得的經驗。記者蔡家蓁／攝影

金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，蜈蚣座上還有安裝小電風扇讓小朋友消暑降溫，小朋友邊吃冰邊遶境的畫面，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門人的年度盛事「迎城隍」慶典今天盛大登場，蜈蚣座上還有安裝小電風扇讓小朋友消暑降溫，小朋友邊吃冰邊遶境的畫面，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影

金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，來自台灣、大陸及金門在地的宮廟、藝陣與陣頭齊聚後浦，圖為南門打花草表演。記者蔡家蓁／攝影
金門年度宗教盛事「迎城隍」今天盛大登場，來自台灣、大陸及金門在地的宮廟、藝陣與陣頭齊聚後浦，圖為南門打花草表演。記者蔡家蓁／攝影

金門 遶境 城隍爺 城隍廟

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