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高師大與漢來大飯店攜手培育人才、導入AI優化旅宿營運

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高師大校長王政彥（左）與高雄漢來飯店事業群總經理陳依文（右）簽訂MOU合作備忘錄。圖／高師大提供
高師大校長王政彥（左）與高雄漢來飯店事業群總經理陳依文（右）簽訂MOU合作備忘錄。圖／高師大提供

高雄師範大學與漢來飯店簽署合作備忘錄，雙方將以AI數位工具導入旅宿營運場域，未來高師大將協助漢來大飯店探索生成式AI、資料分析、智慧客服、知識管理及房務管理流程改善等作業，讓科研成果與企業需求有效對接。

高雄師範大學校長王政彥昨日與漢來飯店總經理陳依文簽署MOU，雙方將運用AI產學合作經驗，聚焦於提升房務管理流程、顧客體驗智慧化、員工數位職能與中高階管理人才之培育。

高師大校長王政彥表示，此次合作案結合學校在AI教育、資訊科技與跨域教學上的能量，協助學生走入旅宿產業現場，理解服務業營運脈絡，也讓AI應用從校園延伸至真實產業場域，創造人才培育與產業創新的雙重效益。

漢來飯店事業群總經理陳依文說，導入AI智慧工具提升營運效率與提升人才競爭力是旅宿業的重要課題，此次與高師大合作，希望透過AI應用來優化房務管理、顧客互動與知識管理等營運流程，也期待建立校園實習、就業接軌到中高階人才養成的完整培育機制，讓產學資源與旅宿實務更緊密結合，為旅宿服務注入更多創新思維。

漢來飯店事業群與國立高雄師範大學簽訂MOU合作備忘錄。圖／高師大提供
漢來飯店事業群與國立高雄師範大學簽訂MOU合作備忘錄。圖／高師大提供

漢來大飯店 高師大 漢來

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