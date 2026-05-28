高雄中華一路人行空間改善 工程進度已達5成

串連高雄美術館特區及果貿社區通行廊道，市府工務局進行中華一路人本交通環境改造工程，工務局今天表示，工程進度已達5成，完工後將提供更安心舒適的步行空間。

高雄市工務局道路養護工程處獲內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，正在進行中華一路（慶豐街至馬卡道路）人本交通環境改造工程。

道工處今天發布新聞稿指出，中華一路是鼓山、三民、左營等區域往來幹道，此次主要改善路段沿線公寓大廈林立，也是周邊學校通學路線，並可銜接台鐵內惟車站、綠園道、果貿社區。

道工處表示，因人行道既有鋪面老舊、空間配置不佳、行道樹生長受限，需進行整體更新提升通行品質。改善路段長度約500公尺，總經費約新台幣3327萬元，工程進度已達5成。

道工處說明，此次工程透過平整、耐用材質換新人行道鋪面，設置連續植栽帶提供喬木生長空間，並配合人行動線退縮調整行穿線、設置無障礙斜坡道。

此外，人行道原有停車格改為設置於路側，增加人行空間，路口採用擴大街角、庇護設計保障行人停等安全。目前已改善完成中華一路北側人行道，南側尚在施工，道工處呼籲民眾行經施工路段多注意。