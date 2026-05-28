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離島特考納口試找對的人 連江翻轉「新兵訓練所」宿命

聯合報／ 記者蔡家蓁張策王慧瑛／連線即時報導
連江縣長王忠銘（左）認為從離島特考錄取者的認同度、適應性更好，對當地推動公務有助益。縣長室秘書謝閔堯是台中人到離島發展，他說，馬祖很宜居、迷人，已經離不開。記者王慧瑛／攝影
連江縣長王忠銘（左）認為從離島特考錄取者的認同度、適應性更好，對當地推動公務有助益。縣長室秘書謝閔堯是台中人到離島發展，他說，馬祖很宜居、迷人，已經離不開。記者王慧瑛／攝影

離島金門、連江、澎湖公務員體系因地理環境特殊，存在獨特現象與挑戰，離島錄取門檻相對低，部分考生將離島視為進入公務體系跳板，因頻繁流動，離島機關常面臨「資深者屆退、資淺者想走」斷層問題。

為改善留不住人困境，考選部2024年在連江啟動離島特考，引入占分40%口試機制，首屆開缺51個名額，錄取48人，讓多位在基層奉獻20多年的約聘僱人員順利「轉正」，淚稱終於「媳婦熬成婆」。兩屆累計錄取82人，其中設籍馬祖67位，占比81.7%。

離島公務員每月有9790元起跳地域加給，配合年資加成，三等考試錄取者起薪破5萬元，對年輕族群具備短期儲蓄誘因。然而，優渥薪資仍難抵現實考驗，金門縣府分析，基特錄取的公務員後來選擇返台，很多是考量交通因素，離島交通易受天氣影響，成家、育兒後，或評估父母年紀大，不少人考量家人醫療與教育需求而申請調回本島。

連江地區也有同樣困境，不少考生報考馬祖分發區時，抱著「騎驢找馬」策略，先求有再求好，有人考上後便著手準備下一個考試，沒規畫長住馬祖；也有一些地特錄取者到馬祖工作後，發現與預期有落差，適應不良，無心續留馬祖，在6年轉調限制滿期後立即調回台灣。

也有一些台籍公務人員，在馬祖表現出色，也能融入馬祖生活，因為家人在台灣，六年到期後不得不調台與家人團聚，使得馬祖長期淪為「新兵訓練所」，機關處於「資深者屆退、資淺者想走」斷層狀態。

為改善用人困境，考選部2024年首度推離島特考制度，在連江縣試辦，透過筆試、口試並重方式，篩選具備在地服務意願人才，首屆離島特考51個職缺，吸引312人報考，實際到考213人，創當地辦地方特考以來，報考數及實際到考數新高，最終錄取48人。

「這對馬祖留才是一項革命性突破，影響深遠。」連江縣長王忠銘說，他從事公職逾35年，深知馬祖的主客觀條件困境，倡議多年的離島特考成真，對地方意義大。

他笑稱，離島生活相對單純，必須「忍受孤獨、享受寂寞」，過往不少人服務滿6年即申請調回本島，造成人力流失；新制增加口試這一關，優先錄取對離島具認同感、服務熱忱者，有助於改善「考得上卻留不住」困境，也符合適才適所選才目標。

王忠銘透露，2024年首屆離島特考讓不少當20多年約聘僱人員上榜，可用「小姐熬成婆」來形容。離島特考有因地制宜作用，馬祖人若留家鄉服務，對地方事瞭若指掌，馬祖缺高普考補習資源，過往公職考試，在地人往往拚不過台灣考生，新制解決考生「水土不服」隱憂，精準補足地方人力實質需求。

連江縣府統計，過去限制轉調期間離職率曾高達3至5成，隨住宿、交通條件改善，近年降至1ㄉˇ成。經口試錄取者，多具地緣關係或明確意願留當地發展，制度從「錄取得上」轉向「願意留下」，後續將強化配套措施，包括改善公務宿舍品質、交通補貼與提升生活機能，讓新進人員進得來、留得住。在制度與環境雙軌並進下，翻轉離島公務體系人才斷層問題。

王忠銘說，考試院副院長許舒翔日前到連江視察，肯定離島特考在馬祖成效不錯，不排除將口試擴及到其他考試，提升選才識別度，也兼顧公信力。

連江縣兩屆離島特考累計錄取82人，其中設籍馬祖67位，占比81.7%，對馬祖留才是一項革命性突破。圖／連江縣政府提供
連江縣兩屆離島特考累計錄取82人，其中設籍馬祖67位，占比81.7%，對馬祖留才是一項革命性突破。圖／連江縣政府提供

連江縣兩屆離島特考累計錄取82人，其中設籍馬祖67位，占比81.7%，對馬祖留才是一項革命性突破。圖／連江縣政府提供
連江縣兩屆離島特考累計錄取82人，其中設籍馬祖67位，占比81.7%，對馬祖留才是一項革命性突破。圖／連江縣政府提供

金門 澎湖 馬祖 離島 公務員

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