另類孟母三遷！年輕公務員逆向選擇 舉家遷金門「追求小孩快樂童年」

離島公務體系長年被視為國考「跳板」，在「考得上、留不下」結構困境下，近年出現另一種逆向選擇。部分年輕公務人員考量生活品質，主動走向金門、連江等離島在當地落地生根，甚至自願降調職等、舉家搬遷，只為給孩子愉快童年。

31歲葉姓女子原是新北市府的股長，與丈夫都沒有金門無淵源。一次旅遊對當地環境留下深刻印象，在有了孩子後，進一步評估教育與生活條件，最終選擇降調轉任金門，跨海展開新生活。她形容這個決定如同「孟母三遷」，不是為了升遷，是為了孩子成長。

葉女指出，之前住在新莊舊市區，雖然生活機能便利，但人車擁擠，缺乏自然空間；反觀金門綠地多、節奏慢，孩子能自在跑跳，學習環境也較單純。她觀察，當地教師對學生關懷度高，與都會區因投訴壓力而趨於保守氛圍形成對比。

去年10月中旬轉調至金門，葉女坦言工作上有些文化衝擊，離島社會人際關係緊密，公務往來遇到的對象，很多是親屬，與都會區分工明確、制度化運作不同。在生活面，她認為收穫更大，相較過去假日常要值班、工時不定，如今上下班時間固定，可好好陪伴3歲女兒成長。她說，調動迄今7個月，沒有後悔做這個決定。

她也分享到，金門四季變化鮮明，從冬季冷冽海風，到春天落羽松轉色與黃花風鈴木盛開，為城市少見景致，假日活動多元，可騎單車遊玩、入境隨俗參加慶典，偶爾前往廈門短遊，增添生活彈性，還有「偽出國」的滿足。

類似的故事，也出現在馬祖。連江縣產發處科長賴文啟老家在台中，早年在北竿服役，考上基層特考分發馬祖，一待就是十二年，他與同為公務員的妻子在當地相識成家，早將馬祖視為第二故鄉。

賴文啟指出，離島最大優勢在於生活節奏與通勤成本，以馬祖為例，通勤時間多在10分鐘內，與台中移動動輒一小時相比，生活品質提升；且空氣品質佳、自然環境豐富，出門就可看山望海，生活、工作都很舒服。

他直言，如果追求繁華，會覺得離島沒那麼好，如果崇尚自然環境，當地有山有海，爬山、下海都很愜意。

不過，他也坦言，馬祖物資要從台灣運來，民生用品較貴，每次回一趟台灣返程總是大包小包，也會請家人從台灣郵寄食物或用品補給。

連江縣長王忠銘的秘書謝閔堯現年45歲，他老家在台中，18年前考取公職分發到連江，幾年後還把在原住台北的另一半也「拐」到馬祖，夫妻倆都成為馬祖的新住民，謝閔堯說「我對馬祖是真愛啊！」

「在金門工作，看的是藍天綠地，而不是台北的水泥牆。」一名從台北調往金門的年輕公務員分享到，最初是因為加給誘人，但真正促使他留下的，是離島緊密人情味與悠閒步調。他與妻子舉家遷入金門後，偶爾想念台北的影城、百貨，但金門的自然環境卻是孩子成長最好的教室，那分歸屬感已經回不去了。

葉姓女子為給3歲女兒「小寶」快樂童年，去年從新北調往金門服務，舉家搬到離島展開新生活。圖／讀者提供

葉姓女子為給3歲女兒「小寶」快樂童年，去年從新北調往金門服務，舉家搬到離島展開新生活。圖／讀者提供

葉姓女子為給3歲女兒「小寶」快樂童年，去年從新北調往金門服務，舉家搬到離島展開新生活。圖／讀者提供

連江縣長王忠銘的秘書謝閔堯是台中人到離島發展，他說，馬祖很宜居、迷人，已經離不開。記者王慧瑛／攝影

葉姓女子為給3歲女兒「小寶」快樂童年，去年從新北調往金門服務，舉家搬到離島展開新生活。圖／讀者提供