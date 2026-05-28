影／「最後一舞」獻給金門！世界冠軍高樁獅震撼北鎮廟 全場驚呼

選在迎城隍前夕登場的「浯島城隍文化季－特色藝陣專場匯演」，昨晚在金城北鎮廟戲台熱鬧開演，來自台灣、香港及金門在地的藝陣團隊接力演出，融合舞獅、武術、鼓樂與舞劇元素，讓整座廟埕宛如大型民俗嘉年華。現場燈火通明、鑼鼓震天，吸引大批鄉親與遊客擠滿北鎮廟前，掌聲與喝采聲此起彼落，也為即將登場的迎城隍慶典提前暖身。

此次活動由金城鎮長李誠智與金門體育會民俗運動體育委員會主委許績才共同推動，也是今年城隍文化季藝陣系列最終場，其中最受矚目的壓軸演出，莫過於台灣培德體育會帶來的高樁舞獅。只見表演者在數公尺高樁間騰躍翻飛，南獅時而凌空飛撲、時而伏地探步，搭配急促鼓點與鏗鏘鑼聲，驚險畫面讓現場觀眾頻頻驚呼，不少人更全程屏氣凝神。這場演出不只是高難度舞獅，更像是一場獻給青春與夥伴情誼的告別演出。

據了解，這也是「台灣培德體育會」高樁獅藝的《最後一舞》。擔綱演出的世界冠軍搭檔陳勁甫與粘瑞狄，自國中時期便開始合作，一人掌獅頭、一人舞獅尾，長年征戰海內外賽事，默契十足，曾奪下世界舞龍舞獅錦標賽南獅障礙冠軍、馬來西亞雲頂世界獅王爭霸賽亞軍、全民運龍獅運動冠軍及中華盃舞龍舞獅錦標賽冠軍等榮耀。

其中，粘瑞狄更是台灣首位「舞獅博士」，現任臺北市立大學體育學院運動藝術學系教授，長年投入龍獅文化研究與推廣。兩人共同創立「台灣培德體育會」，致力基層培育與民俗文化傳承，將舞獅結合武術與藝術精神持續向下扎根。兩人在日本奪冠後宣布引退，而金門，也成為兩人高樁舞台生涯的最後一站。

首次到金門參加迎城隍活動的台北遊客陳小姐表示，原本以為只是一般舞獅演出，沒想到高樁獅難度這麼高，「看到獅子在高樁上跳來跳去，真的替表演者捏一把冷汗，非常震撼。」

在地民眾洪先生則說，近年城隍文化季愈辦愈熱鬧，不只宗教遶境，也加入許多年輕人喜歡的藝陣與創意元素，以前只是看熱鬧，現在會開始注意每個陣頭背後的文化故事。

除了高樁舞獅外，昨晚演出同樣精彩，椮結藝表演工作坊以原創舞劇《風獅爺》揭開序幕，透過肢體與鼓樂演繹金門守護神意象；金門天震堂接續帶來「祥龍呈瑞」、「幼獅獻瑞」與傳統醒獅演出；來自香港的弘德龍獅體育會則融合武術與南獅技藝，精采演出贏得滿堂喝采。

許績才表示，民俗藝陣是金門重要文化資產，希望透過跨地交流與展演平台，讓更多人看見傳統藝陣文化的魅力與價值。李誠智也指出，城隍文化季不僅能帶動地方觀光，更讓傳統藝術持續扎根，為後浦注入更多文化活力。

最受矚目的壓軸演出，莫過於台灣培德體育會帶來的高樁舞獅。只見表演者在數公尺高樁間騰躍翻飛，南獅時而凌空飛撲、時而伏地探步，搭配急促鼓點與鏗鏘鑼聲，驚險畫面讓現場觀眾頻頻驚呼。記者蔡家蓁／攝影

金門體育會民俗運動體育委員會主委許績才（左三）頒發紀念酒給「台灣培德體育會」高樁獅藝的世界冠軍搭檔陳勁甫（右二）與粘瑞狄（左二），兩人在日本奪冠後正式宣布引退，金門成為他們高樁舞台生涯的最終演出地點。記者蔡家蓁／攝影

今年城隍文化季藝陣系列最終場，其中最受矚目的壓軸演出，莫過於台灣培德體育會帶來的高樁舞獅。記者蔡家蓁／攝影