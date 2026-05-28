縮短城鄉落差　高市圖2分館獲閱讀推手獎

高雄市立圖書館杉林分館與彌陀公園分館結合地方特色與創新閱讀推廣，雙雙獲教育部115年度「閱讀磐石獎－閱讀推手團體獎」，展現縮短城鄉閱讀落差、推動文化平權的成果。

高雄市文化局今天透過新聞稿表示，位於偏鄉山城的杉林分館，以「主動補位的閱讀行動，杉林之心」方案獲獎。彌陀公園分館則以「DOC × 4D 喜閱逐夢行動」再次獲獎，繼111年度後再獲全國肯定。

文化局指出，杉林區面臨人口老化、隔代教養與弱勢家庭比例較高等挑戰，分館自民國112年起主動走出館舍，攜手仁寶電腦、客委會等單位推動雙語、科普及多語閱讀，並透過客庄走讀、真福山夜觀等活動，將地方文化融入生活教材。

彌陀公園分館結合地方特色，並以數位機會中心（DOC）串聯地方資源。除出版皮影戲讀本「皮猴ㄅㄆㄇ」、拍攝紀錄片「偶遇永興樂」外，也結合雙語學習與數位課程，並培育樂齡志工組成「米豆劇團」，隨行動書車推廣閱讀；114年借閱量達23萬5107冊，展現偏鄉閱讀推動成果。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄共有60間圖書分館，市府與圖書館團隊長期推動「一分館一特色」，透過館藏特色、在地文化與閱讀資源連結，打造適合全齡終身學習的友善閱讀環境，並結合企業及社區力量充實館藏，讓圖書館成為認識地方文化的重要場域。

高市圖館長李金鴦指出，高市圖依各區特色規劃分齡、分眾閱讀空間，今年獲獎的杉林與彌陀公園分館，不論在舒適閱讀環境營造、文化走讀、數位應用或公私協力上均表現亮眼，也強化居民對地方文化的認同感。

杉林分館主任陳思妘表示，「偏鄉圖書館不只是借書場所」，更應主動深入校園與家庭，補足資源缺口。透過行動書車、多語推廣與跨域合作，希望讓閱讀在山城持續扎根，也讓圖書館成為居民信賴的「杉林之心」。

彌陀公園分館主任曾雅蓮提到，「老人家常幽默地說，彌陀的土地是給魚住的」，即使地處偏區、館舍空間不大，圖書館仍努力在每個角落安放地方記憶與閱讀想像，將皮影戲、老照片、雙語學習與數位課程，編織成貼近居民生活現場的養分。