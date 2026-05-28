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中油澎湖營業處號召捐血　挽袖送油卡

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖在進入旅遊旺季，捐血袋數反倒愈來愈少，中油澎湖營業處今天起一連3天發起「捐血送油卡」活動，呼籲民眾捲袖獻愛心，用行動為血庫注入溫暖力量。

台灣中油澎湖營業處「百萬cc熱情公益捐血」活動，今天起一連3天在馬公捐血中心辦理捐血活動，已完成64次捐血紀錄的澎湖營業處長劉進參，率員工響應捐血，期以實際挽袖捐輸，拋磚引玉，帶動更多民眾加入「捐血一袋，救人一命」的行列。

馬公捐血中心主任許文坤表示，澎湖在進入旅遊旺季，捐血的民眾比以往少了許多，造成庫存血液吃緊，各型血液都明顯不足，每月不足300袋左右，暫由高雄捐血中心血庫支援，籲請在地的軍民踴躍捐輸，或巡迴至各校園或部隊進行捐血活動，以充裕血庫。

中油澎湖營業處響應「百萬cc熱情公益捐血」活動，今天起一連3天發起「捐血送油卡」活動，民眾捐出250cc者，即可獲贈中油禮物卡新台幣300元。

澎湖 捐血 中油

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