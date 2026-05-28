嚴管旅客亂象 小三通擬建立黑名單

金廈小三通旅運量攀升，伴隨而來的「跑單幫」水客亂象，讓水頭碼頭頻出現失序情況。金門縣府近日會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會，討論將建立失序旅客「黑名單制度」等議題，希望提升整體旅運品質與航行安全。

今年三月在水頭碼頭爆發旅客衝突事件，多名長期往返兩岸的水客，攜帶大量行李遭拒絕託運，竟情緒失控，踢翻現場管制紅龍，還有人跳上櫃檯大聲叫囂，場面一度混亂，讓在場旅客看傻眼。

隨著小三通運量快速成長，跑單幫亂象日益嚴重，部分水客為方便裝卸，常在通關處堆放大型行李，占據通道，導致候船空間擁擠混亂，影響船隻載重平衡，過去曾有航運業者因此遭裁罰十萬元。除此之外，也屢傳水客違規夾帶物品遭查獲，有金門女子攜帶近二六九一公克黃金遭廈門海關查扣。

對此，浯江輪渡有限公司總經理蔡森和表示，依現行規定，每名旅客隨身及託運行李總重不得超過二十七公斤，超重十公斤內，每公斤須加收二十元，常會有水客，行李高達五十公斤。

蔡森和強調，客輪空間有限，如果大量行李堆積，不僅壓縮旅客活動空間，恐會阻礙緊急逃生動線，業者與港方都必須嚴格把關。

面對亂象，金門縣府近日由觀光處長許績鑫率團，會同小三通船東業者前往廈門、泉州拜會相關單位，針對旅客行李管理、金廈泳渡交通配套，以及建立失序旅客「黑名單制度」等議題交換意見，希望強化管理機制。

縣長陳福海表示，任何影響航行安全、挑戰公權力行為，都應依法嚴辦。